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"Укрзалізниця" у 2021 році не пропонуватиме підвищення тарифів на вантажоперевезення

Київ, Середа 16 грудня 2020 13:55
"Укрзалізниця" у 2021 році не пропонуватиме підвищення тарифів на вантажоперевезення
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" не буде подавати пропозиції до Міністерства інфраструктури України щодо підвищення у 2021 році тарифів на залізничні вантажні перевезення.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак під час круглого столу за участю великих вантажовідправників, присвяченого поліпшенню взаємодії перевізника з клієнтами.

"Ми не плануємо підвищувати тарифи, хоча багато експертів нас до цього підштовхують. Нас підштовхують до думки, що без підвищення тарифів ми не зможемо вивести УЗ з фінансової прірви, у якій вона опинилась", - сказав він.

За словами Володимира Жмака, така думка виникла тому, що за підсумками січня-вересня 2020 року збитки компанії склали 11 млрд грн. Він наголосив, що причин цих збитків було багато, проте менеджмент компанії вже їх ліквідував чи працює над їх ліквідацією.

Він нагадав, що також однією з причин збитковості був віртуальний прибуток компанії за 2019 рік, який був досягнутий лише завдяки курсовим різницям.

"Проте "Укрзалізниця" не збирається підвищувати тарифи. Ми збираємось знижувати собівартість наших послуг, і для цього ми працюємо над оптимізацією по всіх напрямках: електроенергія, економія дизельного пального, боротьба з його розкраданнями, оптимізація руху", - резюмував Володимир Жмак.

Нагадаємо, як раніше повідомляв голова правління Укрзалізниці, компанія працює над формулою економічно обґрунтованих тарифів на вантажні перевезення та запропонує свої напрацювання вантажовідправникам.

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