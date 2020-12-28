В "Укрзализныце" заявили о создании бизнес-вертикали грузовых перевозок

"Укрзализныця" в рамках реформирования структуры компании создает отдельную бизнес-вертикаль грузовых перевозок, используя опыт развитых стран мира.

Об этом сообщил директор по коммерческой работе и логистики компании Иракли Езугбая во время пресс-конференции 24 декабря, пишет пресс-служба УЗ.

"Грузовые перевозки во всем мире - это отдельное, финансово важное для страны бизнес-направление. Международный опыт наших стратегических партнеров – Европейского Союза - подсказывает, что страны ЕС, Северной Америки имеют собственного национального грузового перевозчика, который был выделен в процессе реформирования. Например, успешным опытом с нами в процессе сотрудничества могут поделиться Словакия, Польша, Венгрия, Германия, Франция", - сообщил он.

По словам Иракли Эзугбая, основной задачей реформирования структуры "Укрзализныци" является четкое выделение ключевых вертикалей бизнеса с необходимыми для бесперебойной работы активами.

"Грузовые перевозки - единственное прибыльное направление работы компании. Напомню, что в ноябре мы увеличили объемы перевозки грузов на 7% во всех видах сообщения, и компания планирует уже в ближайшее время ежесуточно нагружать 1 млн тонн грузов. Следующая задача - приведение структуры вертикали грузовых перевозок к прозрачному, честному, понятному и эффективному механизму", - отметил директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныце".

Иракли Эзугбая сообщил, что основой указанной структурой станет вновь грузовой перевозчик UZ Cargo, дополнительным функционалом - Центр транспортного сервиса "Лиски", Рефрижераторная вагонная компания и Центр транспортной логистики. Другие активы будут отнесены к инфраструктурной вертикали, как это продиктовано успешным международным опытом.

"Экосистема грузовых перевозок одинакова во всем мире. Мы считаем, что "Укрзализныця" должна стать частью экосистемы, а не изобретать велосипед, который везет нас в обратном направлении - к долгам и упадку. В конце концов мы построим понятный прозрачный бизнес с упрощенными процедурами для всех клиентов и партнеров, чтобы везти быстрее, больше и лучше", - резюмировал он

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" не будет подавать предложения в Министерство инфраструктуры Украины относительно повышения в 2021 году тарифов на железнодорожные грузовые перевозки.