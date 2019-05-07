Заступника гендиректора "Київзеленбуду" підозрюють у привласненні держкоштів

Іллюстративне фото (kievzelenbud com)

Кошти виділялися на заміну огорожі навколо зеленої зони на одній з вулиць в Шевченківському районі

У Києві одному із заступників керівника КО "Київзеленбуд" повідомлено про підозру у привласненні державних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Департамента захисту економіки Національної поліції України.

Зазначається, що кошти виділялися на заміну огорожі навколо зеленої зони на одній з вулиць в Шевченківському районі. Під час слідства правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетні один із заступників керівника КО "Київзеленбуд", спеціаліст відділу технічного нагляду комунального підприємства та директор підконтрольного товариства.

"З метою проведення робіт по заміні огорожі було проведено конкурсні торги. Переможцем визнано підконтрольне підприємство, яке, в свою чергу, залучило субпідрядника для виготовлення та встановлення нової огорожі", - йдеться у повідомленні.

У подальшому на підставі актів виконаних робіт підприємство отримало на рахунки 1,1 млн гривень. Однак, незважаючи на те, що у документах зазначалися відомості про проведення робіт в повному обсязі, фактично вони не були зроблені. Окрім того, субпідрядник не отримав оплати і за виготовлення огорожі.

Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Одному із заступників гендиректора КО "Київзеленбуд" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, раніше ГПУ повідомила про оголошення підозри трьом посадовцям комунальної корпорації "Київавтодор", які можуть бути причетні до розкрадання понад 8 млн гривень держкоштів.