В "Укрзалізниці" можуть підвищити вартість квитків удвічі

З 1 квітня 2019 індексується рівень тарифів на перевезення багажу і вантажобагажу на 25%

ПАО "Укрзализныця" заявляет, что в 2019 году планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Вместе с тем, в УЗ отмечают: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в 2 раза, а тарифы на перевозку багажа - почти в 3,5 раза.

"Изменение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки заложена в количественные предположения прогноза экономического и социального развития Украины на 2019 год и предусмотрена в размере 25%. "Укрзализныця" готовит предложение в Министерство инфраструктуры Украины провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа, с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%", - сообщили в пресс-службе компании.

В случае, если министерство и другие причастные органы исполнительной власти подтвердят такое предложение, тарифы будут проиндексированы во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов первого класса поездов Интерсити+), курсирующие территорией Украины.

Кроме того, с 1 апреля 2019 года индексируется уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа на 25%.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" повысила цены на постельное белье и напитки в поездах.

Также сообщается, что "Укрзализныця" в течение 2019 года намерен несколько раз повысить тарифы на пассажирские перевозки, а также на перевозки грузов. В частности, УЗ планирует поднять стоимость билетов на 12% с 1 апреля и еще на 12% - с октября. Кроме того, возможно дополнительное повышение тарифов на 13-21% - в зависимости от категории поезда и типа вагона.

Отметим, в 2018 году "Укрзализныця" дважды повышала тариф на пассажирские перевозки - на 12% каждый раз.