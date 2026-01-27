"Укрзалізниця" изменила графики движения из-за непогоды: какие поезда задерживаются

Пункт несокрушимости от "Укрзалізниці"

Напомним, "Укрзалізниця" развернула первый пункт несокрушимости за рубежом - на железнодорожной станции Холм в Польше. Уже в первый день его посетили более 100 пассажиров.

Через станцию Холм курсируют пять пар пассажирских поездов из Украины.

Один из вагонов обустроен специально для семей с детьми. Там есть игровая зона, отдельные места для кормления и пеленания малышей, а также раскраски и наборы для рисования.

Новый маршрут

Также "Укрзалізниця" назначает новый поезд с юга Украины в Карпатский регион - учитывая стабильно высокий спрос на такие путешествия.

Поезд дальнего следования №26/25 "Одесса - Рахов" будет курсировать ежедневно, подчеркнули в пресс-службе компании.