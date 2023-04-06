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"Укрзализныця" запустила первый рейс еще одного международного поезда

Фото: "Укрзализныця" запустила первый рейс еще одного международного поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 6 апреля, "Укрзализныця" запустила первый тестовый поезд, следовавший по европути 1435 мм из Польши в Рава-Русскую.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Первым поездом проехали железнодорожники вместе с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком и вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым.

В "Укрзализныце" отметили, что для пассажиров сообщение планируется открыть летом. По Рава-Русской будет организован удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по европути 1435 мм и поездами из Львова по украинскому пути 1520 мм.

Кроме этого, в будущем планируют продление европейского пути непосредственно во Львов.

Фото: "Укрзализныця" запустила первый рейс еще одного международного поезда (t.me/UkrzalInfo)

Ранее сообщалось, что в Украине начали строить первый европейский железнодорожный путь, чтобы запустить прямые поезда из украинских городов в Варшаву.

На украинско-молдавской границе во вторник, 4 апреля, заработал первый общий пункт пропуска для железнодорожного сообщения.

"Укрзализныця" планирует дополнительные рейсы к Пасхе и майским праздникам. Вводит курсирование ряда поездов по праздникам из Киева.

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