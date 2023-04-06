Первым поездом проехали железнодорожники вместе с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком и вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым.

В "Укрзализныце" отметили, что для пассажиров сообщение планируется открыть летом. По Рава-Русской будет организован удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по европути 1435 мм и поездами из Львова по украинскому пути 1520 мм.

Кроме этого, в будущем планируют продление европейского пути непосредственно во Львов.

Фото: "Укрзализныця" запустила первый рейс еще одного международного поезда (t.me/UkrzalInfo)