"Укрзализныця" запускает специальный детский вагон: куда он будет курсировать и как купить билеты

С 19 ноября в составе поезда №17/18 Харьков – Ужгород будет курсировать специальный детский купейный вагон. Вагоны этого типа созданы с учетом потребностей детей от 0 до 8 лет и их родителей, они обеспечивают максимально комфортные условия для путешествий.

Для самых маленьких пассажиров в вагоне установлены бизиборды, интерактивные игры, учебные материалы и тематические купе с любимыми персонажами – Искорками суперсил. Безопасность обеспечивают манеж для малышей, детские перила с мягкой обивкой и противоударные накладки.

Билеты на этот вагон доступны исключительно в мобильном приложении "Укрзализныци" с отдельной маркировкой. Отметим, дети до 5 лет могут путешествовать по железнодорожному транспорту в Украине бесплатно и для них не нужно покупать отдельный билет.