"Укрзализныця" запускает специальный детский вагон: куда он будет курсировать и как купить билеты

"Укрзализныця" запускает новый детский купейный вагон в составе поезда, курсирующего по маршруту Харьков – Ужгород. Такие вагоны приспособлены для детей от 0 до 8 лет и их родителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .
С 19 ноября в составе поезда №17/18 Харьков – Ужгород будет курсировать специальный детский купейный вагон. Вагоны этого типа созданы с учетом потребностей детей от 0 до 8 лет и их родителей, они обеспечивают максимально комфортные условия для путешествий.
Для самых маленьких пассажиров в вагоне установлены бизиборды, интерактивные игры, учебные материалы и тематические купе с любимыми персонажами – Искорками суперсил. Безопасность обеспечивают манеж для малышей, детские перила с мягкой обивкой и противоударные накладки.
Билеты на этот вагон доступны исключительно в мобильном приложении "Укрзализныци" с отдельной маркировкой. Отметим, дети до 5 лет могут путешествовать по железнодорожному транспорту в Украине бесплатно и для них не нужно покупать отдельный билет.
Ранее РБК-Украина писало, что дети до 6 лет могут путешествовать безвозмездно без отдельного места и проездного документа – без ограничений по количеству поездок и категориям поезда или вагона. Детям от 6 до 14 лет предоставляется скидка в размере 25% на билеты в пассажирские вагоны всех категорий. В то же время, все дети до 14 лет могут путешествовать поездами только в сопровождении взрослых.
Также мы писали, что "Укрзализныця" в октябре 2024 года перевезла 2,3 миллиона пассажиров – на 100 тысяч больше, чем в сентябре. Среди самых популярных рейсов – поезд №128 "Запорожье – Львов" (53 тыс. пассажиров), а также скоростные поезда №705/706 и №715/716 "Киев – Перемышль – Киев" (51 тыс. и 48 тыс. пассажиров соответственно). Наиболее востребованным направлением стал маршрут "Львов – Киев – Львов", которым путешествовало 125 тысяч пассажиров.
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