УЗ назвала самый популярный поезд: куда больше всего ездят украинцы

В течение октября 2024 года "Укрзализныця" перевезла 2,3 млн пассажиров - на 100 тысяч больше, чем в сентябре (когда традиционно наблюдается спад в динамике пассажирских перевозок по сравнению с летним сезоном).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какие рейсы и маршрут УЗ самые популярные

В "Укрзализныце" рассказали, что самыми популярными рейсами продолжают оставаться:

поезд №128 "Запорожье - Львов" (перевез в октябре 53 тыс. пассажиров)

скоростной поезд №705/706 "Киев - Перемышль - Киев" (перевез 51 тыс. пассажиров)

скоростной поезд №715/716 "Киев - Перемышль - Киев" (перевез 48 тыс. пассажиров)

Тем временем самым популярным маршрутом стало направление "Львов - Киев - Львов". В течение октября между этими городами путешествовало 125 тысяч пассажиров.

Как изменилось количество пассажиров "Укрзализныци"

Согласно анализу 10 месяцев 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) в УЗ увидели прирост общего количества перевезенных пассажиров.

"За 10 месяцев 2024 года железной дорогой воспользовались 23,3 млн пассажиров, что на 12,7% больше, чем в прошлом году", - уточнили в компании.

Отмечается также, что специальные сервисы "Укрзализныци" по итогам 10 месяцев этого года "пересекли очередную отметку".

"Так, сервисом бронирования билетов для военнослужащих воспользовались более 100 тысяч военных и членов их семей. Из них - 16 800 мест было выделено для этих пассажиров именно в октябре", - рассказали в пресс-службе УЗ.

В заключение сообщается, что при понижении температуры и приближении зимы традиционно растут продажи чая и кофе в поездах.

"За октябрь пассажиры приобрели 532 тыс. порций напитков, что чуть больше, чем в сентябре", - отметили в УЗ.

Уточняется, что железнодорожники завершают подготовку подвижного состава и инфраструктуры к зимнему сезону и продолжают движение по графику.

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)