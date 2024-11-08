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УЗ назвала самый популярный поезд: куда больше всего ездят украинцы

Пятница 08 ноября 2024 12:16
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УЗ назвала самый популярный поезд: куда больше всего ездят украинцы За октябрь "Укрзализныця" перевезла 2,3 млн пассажиров (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

В течение октября 2024 года "Укрзализныця" перевезла 2,3 млн пассажиров - на 100 тысяч больше, чем в сентябре (когда традиционно наблюдается спад в динамике пассажирских перевозок по сравнению с летним сезоном).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какие рейсы и маршрут УЗ самые популярные

В "Укрзализныце" рассказали, что самыми популярными рейсами продолжают оставаться:

  • поезд №128 "Запорожье - Львов" (перевез в октябре 53 тыс. пассажиров)
  • скоростной поезд №705/706 "Киев - Перемышль - Киев" (перевез 51 тыс. пассажиров)
  • скоростной поезд №715/716 "Киев - Перемышль - Киев" (перевез 48 тыс. пассажиров)

Тем временем самым популярным маршрутом стало направление "Львов - Киев - Львов". В течение октября между этими городами путешествовало 125 тысяч пассажиров.

Как изменилось количество пассажиров "Укрзализныци"

Согласно анализу 10 месяцев 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) в УЗ увидели прирост общего количества перевезенных пассажиров.

"За 10 месяцев 2024 года железной дорогой воспользовались 23,3 млн пассажиров, что на 12,7% больше, чем в прошлом году", - уточнили в компании.

Отмечается также, что специальные сервисы "Укрзализныци" по итогам 10 месяцев этого года "пересекли очередную отметку".

"Так, сервисом бронирования билетов для военнослужащих воспользовались более 100 тысяч военных и членов их семей. Из них - 16 800 мест было выделено для этих пассажиров именно в октябре", - рассказали в пресс-службе УЗ.

В заключение сообщается, что при понижении температуры и приближении зимы традиционно растут продажи чая и кофе в поездах.

"За октябрь пассажиры приобрели 532 тыс. порций напитков, что чуть больше, чем в сентябре", - отметили в УЗ.

Уточняется, что железнодорожники завершают подготовку подвижного состава и инфраструктуры к зимнему сезону и продолжают движение по графику.

УЗ назвала самый популярный поезд: куда больше всего ездят украинцыУЗ назвала самый популярный поезд: куда больше всего ездят украинцы

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как можно купить билеты УЗ

Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.

По словам председателя правления компании Евгения Лященко, обновленный продукт был запущен, в частности, для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт.

"В вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис", - подчеркнул он.

В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.

2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.

Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты у Viber и Telegram.

Читайте также, как выглядят обновленные плацкартные вагоны УЗ, в которых уже можно ездить, и что известно о строительстве новых вагонов "Укрзализныци".

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