Укрзализныця запускает новый рейс в Польшу

УЗ открывает продажу билетов на новый рейс №93/94 Харьков-Хелм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Укрзализныця" .
"Укрзализныця открывает продажу на новый рейс №93/94 Харьков-Хелм (Польша)", - говорится в сообщении.
Отмечено, что поезд будет отправляться из Харькова 17, 19 ноября и дальше с 22 ноября по четным числам в 14:07 и прибывать в Хелм в 12:35. Обратно рейс будет отправляться 18, 20 ноября и с 23 ноября по нечетным числам в 16.00 с прибытием в Харьков в 13.56.
"В Хелме по прибытии поезда есть удобная возможность пересадки на польские поезда в направлении Варшавы", - добавили в УЗ.
Сообщается, что продажа билетов открыта в приложении, чат-боте и на сайте Укрзализныци.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в связи с ракетными ударами РФ по инфраструктуре Украины некоторые пассажирские поезда будут следовать с задержкой .
Также ранее мы писали, что Укрзализныця намерена возобновить железнодорожное сообщение с недавно уволенным Херсоном в ближайшие 10 дней .
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