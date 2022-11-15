Укрзализныця запускает новый рейс в Польшу

"Укрзализныця открывает продажу на новый рейс №93/94 Харьков-Хелм (Польша)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что поезд будет отправляться из Харькова 17, 19 ноября и дальше с 22 ноября по четным числам в 14:07 и прибывать в Хелм в 12:35. Обратно рейс будет отправляться 18, 20 ноября и с 23 ноября по нечетным числам в 16.00 с прибытием в Харьков в 13.56.

"В Хелме по прибытии поезда есть удобная возможность пересадки на польские поезда в направлении Варшавы", - добавили в УЗ.

Сообщается, что продажа билетов открыта в приложении, чат-боте и на сайте Укрзализныци.