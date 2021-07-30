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Постраждала чергова по переїзду: подробиці зіткнення вантажівки і поїзда біля Решетилівки

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П'ятниця 30 липня 2021 10:10
Постраждала чергова по переїзду: подробиці зіткнення вантажівки і поїзда біля Решетилівки Фото: біля Решетилівки зіткнулись вантажівка і поїзд (pl.npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Поліція розповіла подробиці зіткнення вантажівки та поїзда на залізничному переїзді в Полтавській області. Унаслідок аварії постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Аварія сталася близько 3:00 в селі Покровське Решетилівської громади

Слідчі встановили, що 56-річний водій вантажного автомобіля "Daf" з Дніпропетровської області перевозив тралом комбайн та виїхав на залізничний переїзд. У цей момент коліями рухався товарний потяг, який зіткнувся із тралом, де знаходився комбайн.

"На щастя, жертв немає. Унаслідок ДТП отримала тілесні ушкодження чергова по переїзду, а транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень", - повідомила поліція.

У зв’язку із аварією рух залізничного транспорту був обмежений близько двох годин. Наразі рух повністю відновлено.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Фото: місце події (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, зранку УЗ повідомляла про затримку низки поїздів через аварію на переїзді.

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