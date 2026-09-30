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"Укрзализныця" устанавливает пандусы в вагонах: как их найти в приложении

20:05 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

"Укрзализныця" продолжает оснащать пассажирские вагоны пандусами для безбарьерной посадки с высоких платформ. В настоящее время они уже установлены в 167 вагонах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Пандусами оборудованы, в частности, новые вагоны в составе флагманских поездов. Соответствующие вагоны имеют специальную отметку в приложении УЗ. Также пандусы есть во всех детских и инклюзивных вагонах.

Кому упростят посадку

Пандусы используют на высоких платформах. Они должны облегчить посадку и высадку пассажиров, нуждающихся в дополнительном удобстве.

В частности, речь идет о ветеранах с инвалидностью и семьях с детьми в колясках. В то же время воспользоваться такой возможностью может любой пассажир, которому сложно самостоятельно совершить посадку с высокой платформы.

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Когда пандусы появятся в старых вагонах

По данным "Укрзализныци", все новые вагоны уже оснащают пандусами.

Для старого подвижного состава компания постепенно производит новые облегченные трапы. Завершить модернизацию этого парка планируется к концу 2027 года.

Ранее РБК-Украина писало, что пассажиры "Укрзализныци" могут заказывать постельное белье и пользоваться им во время поездки за отдельную плату. В то же время часть базовых услуг, включая доступ к туалету, кипяченую воду и пользование аптечкой, уже входит в стоимость билета.

Также мы рассказывали, должен ли проводник помогать пассажирам убирать постель.

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