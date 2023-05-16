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"Укрзализныця" возобновила движение поездов через Хмельницкую область

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Украина, Вторник 16 мая 2023 17:14
"Укрзализныця" возобновила движение поездов через Хмельницкую область Фото: в Украине задерживается 13 поездов 14 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 16 мая, компания "Укрзализныця" получила разрешение на возобновление движения по участку пути в Хмельницкой области. Она была закрыта для пассажирских поездов после вражеских обстрелов 13 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"В первую очередь приносим свои извинения всем пассажирам, чьи планы вынужденно изменились.
Мы осознаем, что пересадочные маршруты отнимают больше времени, нервов и усилий, поэтому пытались найти максимально удобные решения. Ваша обратная связь сейчас важна для анализа нашей работы - на вокзалах, в вагонах, информирования в целом", - говорится в сообщении.

В УЗ поблагодарили работников за восстановление инфраструктуры и были готовы возобновить движение менее чем через сутки после атаки.

"Все последующие рейсы поедут по своим традиционным маршрутам, в том числе через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Для подстраховки рейсов, которые уже в пути по измененному маршруту, до конца суток наши дополнительные электропоезда для "резервных" пересадок продолжат курсировать по расписанию", - написали в УЗ.

Ранее сообщалось, что в результате ночных обстрелов Хмельницкой области 13 мая количество пострадавших почти достигло 30 человек.

Напомним, в ночь на 13 мая на Хмельнитчине прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали объект в Хмельницком районе.

Тем временем россияне начали распространять в сетях фейки о якобы утечке вредных химических веществ в Хмельницком, пытаясь создать панические настроения в городе. Вражеские "ужастики", как часть ИСПО, опровергли в Хмельницком горсовете.

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Укрзализныця Хмельницкая область Война России против Украины
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