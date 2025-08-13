"Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительные поезда: когда и куда поедут

"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов во второй половине августа, в частности на популярном направлении Киев - Львов и Киев - Винница. Билеты уже доступны для заказа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как пояснили в УЗ, направление между Киевом и Львовом остается одним из самых пиковых по запросам от пассажиров, поэтому они решили назначить дополнительные рейсы на отдельные даты.
"Это становится возможным благодаря увеличению эффективности использования вагонов: сразу после прибытия из своего основного рейса, вместо "отдыха" в депо, наши вагоны мчатся в следующее путешествие, успевая сделать еще один "круг" между своим основным маршрутом", - отметили в "Укрзализныце".
Таким образом, на отдельные даты августа назначаем такие дополнительные рейсы:
Учитывая специфику курсирования этих рейсов, они будут отправляться составом из обычных спальных вагонов "Укрзализныци", но с местами для сидения.
Все билеты уже в продаже:
Напомним, что с 1 августа 2025 года "Укрзализныця" в тестовом режиме ввела верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на три популярных рейса: Киев - Ужгород, Львов - Одесса и Киев - Чоп.
Для пассажиров без нового паспорта оставили продажу билетов в определенных кассах на вокзалах. Нововведения также не касаются военных билетов.
Также в УЗ заявили, что стоимость железнодорожных билетов в Украине должна оставаться доступной как минимум до завершения военного положения, но для отдельных категорий проездных документов могут ввести динамическое ценообразование уже сейчас.