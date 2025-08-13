RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительные поезда: когда и куда поедут

Фото: "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда (facebook.com Ministry for restoration)
Автор: Карина Левицкая

"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов во второй половине августа, в частности на популярном направлении Киев - Львов и Киев - Винница. Билеты уже доступны для заказа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как пояснили в УЗ, направление между Киевом и Львовом остается одним из самых пиковых по запросам от пассажиров, поэтому они решили назначить дополнительные рейсы на отдельные даты.

"Это становится возможным благодаря увеличению эффективности использования вагонов: сразу после прибытия из своего основного рейса, вместо "отдыха" в депо, наши вагоны мчатся в следующее путешествие, успевая сделать еще один "круг" между своим основным маршрутом", - отметили в "Укрзализныце".

Таким образом, на отдельные даты августа назначаем такие дополнительные рейсы:

  • № 249/250 Киев-Львов - отправление из Киева и Львова: 18 и 19 августа,
  • № 243/244 Киев-Львов - отправление из Киева и Львова: 16, 17, 20 августа,
  • № 775/776 Киев-Винница - отправление из Киева и Винницы 31 августа.

Учитывая специфику курсирования этих рейсов, они будут отправляться составом из обычных спальных вагонов "Укрзализныци", но с местами для сидения.

Все билеты уже в продаже:

  • в приложении "Укрзализныци",
  • на сайте,
  • в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" борется с дефицитом билетов

Напомним, что с 1 августа 2025 года "Укрзализныця" в тестовом режиме ввела верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" для покупки и возврата билетов на три популярных рейса: Киев - Ужгород, Львов - Одесса и Киев - Чоп.

Для пассажиров без нового паспорта оставили продажу билетов в определенных кассах на вокзалах. Нововведения также не касаются военных билетов.

Также в УЗ заявили, что стоимость железнодорожных билетов в Украине должна оставаться доступной как минимум до завершения военного положения, но для отдельных категорий проездных документов могут ввести динамическое ценообразование уже сейчас.

