Зеленський дав старт новому напрямку "Великого будівництва" - на залізниці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на форумі "Велике будівництво: нова залізниця".

"Сьогодні ми презентуємо нове "далі". Стартує наступний, дуже важливий напрямок - нова українська залізниця. Роками залізницю руйнувала "корозія": це поганий менеджмент і корупція. Як іржа, її вкрили непрозорість і неефективність. Через ці "не" вона стала відповідно недешева, незручна й навіть небезпечна", - заявив президент.

Позитивні зміни на УЗ вже почалися, переконаний Зеленський. Він, зокрема, вказав на зріст виручки після підвищення тарифів на вантажні перевезення: 2 млрд гривень цього року та понад 12 млрд - прогноз на наступний. А завдяки закупівлі електроенергії в державного постачальника без фірм-прокладок зекономили 4 млрд грн.

Серед ключових напрямів модернізації УЗ міністр інфраструктури Олександр Кубраков виділив електрифікацію від 500 км колій, розширення сполучення "Інтерсіті+" до понад 10 областей та масштабне оновлення рухомого складу.

У найближчі роки будуть побудовані 500 нових спальних вагонів та капітально відремонтовані 150, закуплені 20 дизельних поїздів, 80 сучасних електричок, 60 модернізованих потягів, 10 нових поїздів для "Інтерсіті", побудовано 46 тис. нових піввагонів і зерновозів.

З наступного року пасажирські перевезення на УЗ мають відійти в управління Deutsche Bahn Engineering & Consulting. Позитивний досвід у цьому компанія вже має у Казахстані. А до кінця цього року її експерти завершать план трансформації пасажирських перевезень АТ "Укрзалізниця".

За словами заступника керівника Офісу президента і координатора "Великого будівництва" Кирила Тимошенка, за президентською програмою також запустять високошвидкісний пасажирський маршрут "Київ - Варшава"; придбають 130 вантажних електропотягів французької Alstom.

"Два роки в Україні триває "Велике будівництво" на дорогах. І абсолютно логічно, що у свій час воно мало прийти на "Укрзалізницю", - додав Тимошенко.