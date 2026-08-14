RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

"Укрзализныця" возвращает популярный сервис: где уже можно воспользоваться

22:30 14.08.2026 Пт
2 мин
Любимые снеки снова доступны во время поездки
aimg Сергей Козачук
Фото: УЗ возвращает торговые автоматы в поездах (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В электричке повышенного комфорта "Укрзализныци" вернули торговые автоматы со снеками и напитками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Главное:

Вендинговые автоматы возвращаются в региональные поезда "Укрзализныци".

Первый маршрут с обновленной услугой - Львов - Хмельницкий.

Оплата производится картой, а ассортимент товаров расширили.

Перевозчик ищет партнеров среди бизнеса для установки автоматов в других регионах.

Где работают автоматы и как они устроены

Продажа товаров восстановили на борту электрички повышенного комфорта, курсирующего по маршруту Хмельницкий - Тернополь - Львов.

В торговых аппаратах пассажиры могут приобрести скорые перекусы и напитки.

Среди главных преимуществ сервиса:

  • оплата картой в несколько кликов;
  • прозрачные условия - все товары и цены видны на витрине;
  • расширенный ассортимент снеков и напитков.

Как бизнесу стать партнером "Укрзализныци"

Компания объявила о поиске партнеров в сфере автоматизированной продажи товаров.

УЗ открыта к сотрудничеству и рассматривает возможность установки вендинговых аппаратов и других региональных поездах.

Представители бизнеса, желающие присоединиться к проекту, могут отправить свои предложения по электронной почте ppk@uz.gov.ua.

Помощь пассажирам УЗ

Напомним, что на фоне регулярных вызовов безопасности и атак на инфраструктуру перевозчик системно поддерживает пассажиров во время задержек рейсов и в случае угрозы непосредственно в пути.

В частности, для людей, чьи поезда задерживаются из-за российских обстрелов Одесской области, "Укрзализныця" организовала горячее питание. Помощь предусмотрена как для пассажиров, так и для членов поездных бригад.

Кроме того, железнодорожники напоминают о правилах действий для пассажиров в случае возникновения угрозы во время поездки. Все проводники прошли соответствующий инструктаж и предупреждают людей об опасности, а пассажирам важно четко следовать их указаниям.

В то же время компания продолжает расширять список сервисов для улучшения комфорта в пути.

К примеру, недавно стало известно, что пассажиры "Укрзализныци" могут заказывать книги непосредственно в вагон. Новую услугу запускают для поддержки украинских издательств, а сделать заказ можно при покупке билета.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяПассажиры