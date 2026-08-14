"Укрзализныця" возвращает популярный сервис: где уже можно воспользоваться

Помощь пассажирам УЗ

Напомним, что на фоне регулярных вызовов безопасности и атак на инфраструктуру перевозчик системно поддерживает пассажиров во время задержек рейсов и в случае угрозы непосредственно в пути.

В частности, для людей, чьи поезда задерживаются из-за российских обстрелов Одесской области, "Укрзализныця" организовала горячее питание. Помощь предусмотрена как для пассажиров, так и для членов поездных бригад.

Кроме того, железнодорожники напоминают о правилах действий для пассажиров в случае возникновения угрозы во время поездки. Все проводники прошли соответствующий инструктаж и предупреждают людей об опасности, а пассажирам важно четко следовать их указаниям.

В то же время компания продолжает расширять список сервисов для улучшения комфорта в пути.

К примеру, недавно стало известно, что пассажиры "Укрзализныци" могут заказывать книги непосредственно в вагон. Новую услугу запускают для поддержки украинских издательств, а сделать заказ можно при покупке билета.