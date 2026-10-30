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УЗ предупреждает о задержках поездов из-за постоянных атак РФ на вокзал в Днепре

20:24 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: УЗ предупредила о задержках поездов (Getty Images)

Из-за вражеских атак на вокзал и локомотивы возможны существенные задержки поездов из Днепра и в Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании отметили, что железнодорожники работают над сохранением движения, но ситуация безопасная влияет на график.

Пассажиров просят следить за обновлениями движения поездов на сайте УЗ Веземо.

Если из-за ситуации вы решили отменить поездку, можно оформить претенциозный возврат билета со 100% компенсацией.

В "Укрзализныце" отметили, что в случае объявления эвакуации в поезде нужно внимательно слушать указания бригады и немедленно отойти от вагонов минимум на 200 метров.

На вокзалах при воздушной тревоге необходимо сразу направляться в укрытие и не тянуть ради собственной безопасности.

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают системно наносить удары по гражданской транспортной инфраструктуре Днепра.

В частности, 30 октября РФ атаковала вокзал в Днепре, в результате чего несколько ударов пришлись непосредственно по железнодорожному объекту.

Кроме того, предшествовала этому массированная атака на город днем ранее.

Накануне враг ударил по перрону с пассажирами в Днепре, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям гражданских объектов.

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