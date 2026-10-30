ua en ru
Пт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ второй день подряд атакует вокзал в Днепре: что известно

17:59 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Иван Носальский
РФ второй день подряд атакует вокзал в Днепре: что известно Иллюстративное фото: РФ атаковала вокзал в Днепре (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Российские оккупанты сегодня, 30 октября, вечером нанесли несколько ударов по вокзалу в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

В компании отметили, что поскольку эвакуацию объявили заранее, предварительно никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал. Все люди спустились в укрытия.

Как добавили в УЗ, на подземных площадях вокзала уже развернули зоны для длительного пребывания. При этом работа, чтобы отправить все поезда, будет продолжаться.

Пассажиров призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Если некритически совершать поездку сегодня - билет можно сдать со 100% компенсацией и выбрать поездку в другую дату", - отметили в УЗ.

Обновлено 18:00

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в результате российской атаки начался пожар.

Также он уточнил, что из-за удара была ранена женщина, ее доставляют в больницу.

Удар по вокзалу в Днепре 29 октября

Напомним, вчера, 29 октября, российские оккупанты пытались атаковать реактивным беспилотником гражданский электропоезд на вокзале в Днепре. Дрон ударил по перрону, где находилось много людей.

В результате такого зверского удара погибли 14 человек. Еще 14 - получили ранения.

Детальнее о последствиях удара - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепр Война в Украине Атака дронов
Новости
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур