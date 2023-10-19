"Укрзализныця" предупредила об изменениях на направлении между Будапештом и Веной: что известно

"Укрзализныця" предупредила об изменениях на направлении между Будапештом и Веной. Это связано с незапланированными заранее путевыми работами в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Укрзализныци ".

"В связи с незапланированными заранее путевыми работами в Венгрии на железной дороге между Будапештом и Веной, маршрут беспересадочных вагонов №431, 432 Киев - Вена - Киев и №430 Вена - Чоп - Вена будет ограничен станцией Будапешт-Келети без курсирования между Будапештом и Веной", - сообщили в Укрзализныце.

Изменения будут действовать:

с 27 октября по 18 ноября отправлением из Вены;

отправлением из Вены; с 26 октября по 17 ноября отправлением из Киева.

Следовательно, пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти даты, венгерская железная дорога организовала следующий порядок доезда.

По направлению к Вене

по прибытии на станцию Будапешт-Келети в 08:20 утра необходимо воспользоваться метрополитеном (линия М4) для доезда до станции Будапешт-Келенфельд;

со станции Будапешт-Келенфельд каждые полчаса будут отправляться автобусы к станции Татабанья, подвязанные для пересадки на поезда в Вену. К примеру, автобус, выезжающий из ст. Будапешт-Келенфельд в 09:10 прибывает в ст. Татабания в 10:10 под отправление поезда RJX 62 в 10:26 в Вену, куда он прибудет в 12:21.

Проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов в Вену.

Если же у вас билет в вагон №430 Чоп - Вена, вы можете бесплатно воспользоваться другими сидячими вагонами в поездах Чоп - Захонь и Захонь - Будапешт, с которыми должен был ехать ваш вагон №430, а затем воспользоваться инструкцией выше.

В направлении из Вены

учитывая, что время доезда в Будапешт (поезд + автобус + метро) увеличится, пассажирам с билетами из Вены необходимо начать свое путешествие на одном из поездов: RJX 61 (отправление 11:40), EC 145 (отправление 12:42), RJX 63 (отправление 13:40), EC 147 (отправление 14:37), RJX 65 (отправление 15:42).

Этими поездами вы доедете до станции Татабанья в Венгрии, где с вокзала вас заберут автобусы (которые тоже привязаны под прибытие поездов) до станции Будапешт-Келенфельд.

По прибытии на станцию Будапешт-Келенфельд вам необходимо будет воспользоваться метрополитеном для доезда на станцию Будапешт-Келети, откуда в 19:40 и отправятся беспересадочные вагоны в Киев.

Проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов из Вены. Если же у вас билет в вагон №430 Вена - Чоп, вы можете бесплатно воспользоваться этой инструкцией, а в поездах Будапешт - Захонь и от Захонь - Чоп воспользоваться другими сидячими вагонами.

Продолжительность поездки автобусом (ст. Татабанья - ст. Будапешт-Келенфельд) - 1 час, а метрополитеном (ст. Будапешт-Келенфельд - ст. Будапешт-Келети) - 20 мин. Стоянка автобусов - на площадях перед вокзалами, но, учитывая количество отмененных поездов между Будапештом и Веной, автобусов будет много.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно на вокзалах и поездах начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.

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