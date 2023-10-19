"Укрзалізниця" попередила про зміни на напрямку між Будапештом та Віднем: що відомо

"Укрзалізниця" попередила про зміни на напрямку між Будапештом та Віднем. Це пов'язано з незапланованими завчасно колійними роботами в Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укрзалізниці ".

"У звʼязку з незапланованими завчасно колійними роботами в Угорщині на залізниці між Будапештом та Віднем, маршрут безпересадкових вагонів №431, 432 Київ - Відень - Київ та №430 Відень - Чоп - Відень буде обмежений до станції Будапешт-Келеті без курсування між Будапештом та Віднем", - повідомили в Укрзалізниці.

Зміни будуть чинні:

з 27 жовтня до 18 листопада відправленням з Відня;

відправленням з Відня; з 26 жовтня до 17 листопада відправленням з Києва.

Відтак пасажирам, що вже придбали квитки на ці дати, угорська залізниця організувала наступний порядок доїзду.

У напрямку до Відня

після прибуття на станцію Будапешт-Келеті о 08:20 ранку вам необхідно скористатися метрополітеном (лінія М4) для доїзду до станції Будапешт-Келенфельд;

зі станції Будапешт-Келенфельд щопівгодини відправлятимуться автобуси до станції Татабанья, які підвʼязані для пересадки на поїзди до Відня. Наприклад, автобус, що виїжджає зі ст. Будапешт-Келенфельд о 09:10 прибуває до ст. Татабанія о 10:10 під відправлення поїзда RJX 62 о 10:26 до Відня, куди він прибуде о 12:21.

Проїзд в автобусі та поїзді безкоштовний при наявності квитків до Відня.

Якщо ж у вас квиток у вагон №430 Чоп - Відень, ви можете безкоштовно скористатися іншими сидячими вагонами у поїздах Чоп - Захонь та Захонь - Будапешт, з якими й мав їхати ваш вагон №430, а далі скористатися інструкцією вище.

У напрямку з Відня

враховуючи, що час доїзду до Будапешта (поїзд + автобус + метро) збільшиться, пасажирам з квитками з Відня необхідно розпочати свою подорож на одному з поїздів: RJX 61 (відправлення 11:40), EC 145 (відправлення 12:42), RJX 63 (відправлення 13:40), EC 147 (відправлення 14:37), RJX 65 (відправлення 15:42).

Цими поїздами ви доїдете до станції Татабанья в Угорщині, де з вокзалу вас заберуть автобуси (які теж підвʼязані під прибуття поїздів) до станції Будапешт-Келенфельд.

Після прибуття на станцію Будапешт-Келенфельд вам необіхідно буде скористатися метрополітеном для доїзду на станцію Будапешт-Келеті, звідки о 19:40 й вирушатимуть безпересадкові вагони до Києва.

Проїзд у автобусі та поїзді безкоштовний при наявності квитків з Відня. Якщо ж у вас квиток у вагон №430 Відень - Чоп, ви можете безкоштовно скористатися цією інструкцією, а у поїздах Будапешт - Захонь та від Захонь - Чоп скористатися іншими сидячими вагонами.

Тривалість поїздки автобусом (ст. Татабанья - ст. Будапешт-Келенфельд) - 1 год., а метрополітеном (ст. Будапешт-Келенфельд - ст. Будапешт-Келеті) - 20 хв. Стоянка автобусів - на площах перед вокзалами, але зважаючи на кількість скасованих поїздів між Будапештом та Віднем, автобусів буде багато.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на вокзалах та поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

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