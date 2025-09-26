ua en ru
Ассоциация общин призвала Кабмин выделить бюджетное финансирование для перевозок УЗ

Украина, Пятница 26 сентября 2025 12:39
Ассоциация общин призвала Кабмин выделить бюджетное финансирование для перевозок УЗ Фото: Ассоциация общин призвала правительство выделить бюджетное финансирование для перевозок УЗ (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

Всеукраинская ассоциация общин (ВАО) обратилась к правительству с просьбой учесть в проекте госбюджета-2026 расходы на финансирование пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.

Асоциация обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко, министру финансов Сергею Марченко, вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову и министру экономики Александру Соболеву.

В ВАГ отметили: обеспечение стабильной работы пассажирского сегмента "Укрзалізниці" является вопросом социальной стабильности страны, ведь сейчас компания находится в критическом финансовом состоянии.

По прогнозам, убытки УЗ от пассажирских перевозок в 2025 году достигнут более 22 млрд грн. Долгое время их компенсировали за счет прибыли от грузовых перевозок, однако эта модель исчерпала себя.

"Доходы от грузовых перевозок больше не в состоянии перекрывать стремительно растущие убытки пассажирского сегмента. Это создает риски для непрерывности сообщения между регионами", - подчеркнули в обращении.

Особое внимание в ассоциации обратили на социальный аспект проблемы. Большинство украинцев не могут платить экономически обоснованную цену билетов, поэтому повышение тарифов в несколько раз является нереалистичным и "отрежет от базовых транспортных услуг миллионы людей". Для отдаленных сел и малых городов железная дорога часто остается единственным доступным видом транспорта.

"Железная дорога обеспечивает доступ граждан к образованию, медицине и социальным услугам, способствует сохранению занятости в общинах, ведь позволяет людям работать в крупных экономических центрах, и выполняет стратегическую роль во время войны, влияя на мобильность населения и обороноспособность страны. Но без системной и предсказуемой поддержки из госбюджета обеспечить стабильное функционирование пассажирского сегмента невозможно", - отметили в ВАГ.

Ассоциация предлагает предусмотреть в госбюджете-2026 22-25 млрд грн на финансирование пассажирских перевозок, что соответствует прогнозируемым убыткам за 2025-2026 годы. Кроме того, ВАГ призвала создать стабильный механизм ежегодной государственной поддержки через отдельную бюджетную программу, что позволит избежать "латания дыр" и обеспечит предсказуемость в планировании.

"Финансирование железнодорожных перевозок в госбюджете не следует рассматривать как расходы. Это инвестиция в мобильность населения, жизнеспособность территорий, социальную сплоченность и стабильность государства в целом", - подытожил исполнительный директор ВАГ Иван Слободяник.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также призвала правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки.

В ЕВА подчеркнули, что нынешняя модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.

Добавим, что эксперты, ЕВА и ФРУ неоднократно отмечали, что функцию покрытия убытков "Укрзализныци" от пассажирских перевозок должно взять на себя государство.

Напомним, что убытки УЗ от пассажирских перевозок достигли почти 20 млрд в прошлом году. Компания сейчас перекрывает эти убытки за счет грузовых перевозок, но такой механизм запрещен в ЕС.

