"Укрзализныця" показала первый вагон для пассажиров на колясках: душ, подъемник и купе с сопровождением

"Укрзализныця" завершила модернизацию первого вагона, полностью адаптированного для путешествий пассажиров на креслах колесных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Его создали на базе вагонного депо в Бахмаче. Работы продолжались три месяца, и все изменения были реализованы силами работников компании.
Это экспериментальный вагон, который станет основой для внедрения безбарьерных решений на украинской железной дороге. Его можно будет заказать через сервис групповых перевозок на сайте или в приложении "Укрзализныци".
В вагоне внедрены следующие изменения:
В компании отмечают, что перед началом проекта провели консультации с организациями, которые помогают людям с инвалидностью. В "Укрзализныце" отмечают, что этот вагон станет первым шагом к масштабному обновлению подвижного состава с учетом принципов безбарьерности.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" запускает новый экспериментальный региональный поезд №826/825 по маршруту "Львов - Тернополь - Хмельницкий", который будет курсировать с 11 июля ежедневно, кроме вторника. Поезд оборудован пандусами, инклюзивными туалетами, местами для колясок, розетками, автоматами со снеками и современными сиденьями.
Также мы писали, что задержки поездов "Укрзализныци" могут возникать из-за обстрелов, погоды или других форс-мажоров. Пассажирам советуют не паниковать, следить за обновлениями и при необходимости обращаться к проводнику или вокзальной кассе. В случае значительного опоздания можно вернуть деньги за билет. Актуальная информация доступна на сайте, в приложении, соцсетях или по телефону горячей линии.
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