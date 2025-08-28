RU

"Укрзализныця" показала, как выглядит поезд "Интерсити" после прицельного удара РФ

Фото: последствия российского удара по пассажирским поездам "Интерсити" (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Ірина Глухова

Российские оккупанты нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити", который сегодня должен был выйти на маршрут Киев - Харьков. В сети показали пораженный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Как рассказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, удар был прицельный. Он был направлен исключительно по гражданскому транспорту. Поезд сегодня должен был выйти на маршрут Киев-Харьков.

"Сейчас - рейсы не отменяем, на маршрут станут пассажирские вагоны, в т.ч. те, что только что приняли с завода. Ключевое: сохранены жизни, весь дежурный персонал в местах попадания отвели в укрытие. Влияние на подвижной состав минимизировали быстрыми действиями сотрудников", - отметил он.

На снимках видно полностью выгоревший салон вагона, обугленные сиденья, поврежденные стены и обшивка, изуродованные металлические конструкции. Из-за взрыва вагон фактически превратился в руины, непригодные для эксплуатации.

 

Фото: последствия российского удара по пассажирским поездам "Интерсити" (t.me/UkrzalInfo)

 

Что известно об атаке 28 августа

Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Под удар попал парк скоростных поездов "Интерсити+".

Жертв и пострадавших среди работников "Укрзализныци" нет. Из-за массированной атаки армии РФ и обесточивания железнодорожной инфраструктуры ряд поездов будет курсировать с задержками.

Тем временем в столице продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела. Уже известно о 10 погибших и более 40 раненых.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

