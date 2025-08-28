"Укрзализныця" показала, как выглядит поезд "Интерсити" после прицельного удара РФ

Российские оккупанты нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити", который сегодня должен был выйти на маршрут Киев - Харьков. В сети показали пораженный поезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Как рассказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, удар был прицельный. Он был направлен исключительно по гражданскому транспорту. Поезд сегодня должен был выйти на маршрут Киев-Харьков.
"Сейчас - рейсы не отменяем, на маршрут станут пассажирские вагоны, в т.ч. те, что только что приняли с завода. Ключевое: сохранены жизни, весь дежурный персонал в местах попадания отвели в укрытие. Влияние на подвижной состав минимизировали быстрыми действиями сотрудников", - отметил он.
На снимках видно полностью выгоревший салон вагона, обугленные сиденья, поврежденные стены и обшивка, изуродованные металлические конструкции. Из-за взрыва вагон фактически превратился в руины, непригодные для эксплуатации.
Фото: последствия российского удара по пассажирским поездам "Интерсити" (t.me/UkrzalInfo)
Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Под удар попал парк скоростных поездов "Интерсити+".
Жертв и пострадавших среди работников "Укрзализныци" нет. Из-за массированной атаки армии РФ и обесточивания железнодорожной инфраструктуры ряд поездов будет курсировать с задержками.
Тем временем в столице продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела. Уже известно о 10 погибших и более 40 раненых.
Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.