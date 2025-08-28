"Укрзализныця" показала, как выглядит поезд "Интерсити" после прицельного удара РФ

Как рассказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, удар был прицельный. Он был направлен исключительно по гражданскому транспорту. Поезд сегодня должен был выйти на маршрут Киев-Харьков.

"Сейчас - рейсы не отменяем, на маршрут станут пассажирские вагоны, в т.ч. те, что только что приняли с завода. Ключевое: сохранены жизни, весь дежурный персонал в местах попадания отвели в укрытие. Влияние на подвижной состав минимизировали быстрыми действиями сотрудников", - отметил он.

На снимках видно полностью выгоревший салон вагона, обугленные сиденья, поврежденные стены и обшивка, изуродованные металлические конструкции. Из-за взрыва вагон фактически превратился в руины, непригодные для эксплуатации.

Фото: последствия российского удара по пассажирским поездам "Интерсити" (t.me/UkrzalInfo)