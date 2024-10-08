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Украина планирует запустить еще один маршрут в Европу: куда можно будет доехать на поезде

Украина, Киев, Вторник 08 октября 2024 17:39
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Украина планирует запустить еще один маршрут в Европу: куда можно будет доехать на поезде Фото: Поезд из Украины в Словакию (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украина и Словакия договорились о запуске нового железнодорожного маршрута из Киева в Братиславу, в состав которого войдут вагоны в Вену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что страны обсудили запуск новых железнодорожных маршрутов во время совместных межправительственных консультаций 7 октября.

В частности, Шмигаль анонсировал планы по запуску альтернативного маршрута Киев-Братислава с продолжением в Вену (Австрия). Пересадка будет производиться на станции Чоп. Он также напомнил, что ранее правительства двух стран уже договорились о запуске прямого железнодорожного сообщения Киев-Кошице.

Также в правительстве отмечают, что есть значительный прогресс в модернизации пограничного пункта пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое". Благодаря установке нового оборудования и расширению полос движения пропускная способность пункта выросла на тысячу автомобилей ежедневно.

РБК-Украина ранее рассказывало, что поезда "Одесса – Киев" и "Киев - Одесса" изменят свой маршрут из-за ремонтных работ на железной дороге в Черкасской области. С 22 октября по 3 декабря поезд №148 "Одесса - Киев" будет направляться в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя. Обратный поезд №147 "Киев – Одесса" изменит маршрут с 23 октября по 4 декабря.

Напомним, "Укрзализныця" модернизировала 4 плацкартных вагона. В начале октября их добавили в состав поезда №7/8 "Киев - Черновцы". Теперь он полностью укомплектован модернизированными плацкартными вагонами. РБК-Украина показало, как выглядят обновленные вагоны.

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