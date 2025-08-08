"Укрзализныця" планирует ввести динамические цены на билеты: кто будет платить больше

По его словам, государство должно сохранить стабильные цены на базовые билеты, ведь пенсии и доходы граждан существенно не растут. Однако можно ввести более гибкую тарифную политику:

те, кто покупает билеты заранее, будут платить меньше;

те, кто приобретет проезд в последний момент или на оставшиеся места, - будут платить дороже.

Перцовский считает, что динамическое ценообразование не должно распространяться на военных, а также предлагает либерализовать цены на более дорогие категории вагонов, в частности СВ.

"Это даст ресурс для развития пассажирских перевозок, при этом сохраним доступность для большинства пассажиров", - подчеркнул глава "Укрзализныци".

Он также уточнил, что пока компания не подавала правительству предложений по пересмотру тарифов на пассажирские перевозки.