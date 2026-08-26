Спальные места станут длиннее: "Укрзализныця" получит вагоны нового образца

Главное:

Всего в этом году законтрактовано рекордные 102 пассажирских вагона. Новый контракт заключен с Крюковским вагоностроительным заводом на 1 091 280 000 грн. с НДС на 10 вагонов нового поколения до конца 2029 года. Благодаря "габариту Т" спальные места в вагонах будут существенно длиннее. Срок службы новых вагонов будет на 20 лет длиннее. 2 из 10 вагонов предназначены для перевозки людей в колесных креслах.

Комфорт и особенности новых вагонов

Соглашение на 10 вагонов было заключено с ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" на сумму 1 091 280 000 грн с НДС. Снабжение должно состояться до конца 2029 года.

Благодаря обновленным техническим параметрам вагоны будут иметь ряд преимуществ для пассажиров:

Увеличенные спальные места - за счет более широкого "габарита Т";

- за счет более широкого "габарита Т"; Улучшенное удобство - герметичные межвагонные переходы и более экологичное электроотопление;

- герметичные межвагонные переходы и более экологичное электроотопление; Инклюзивность - 2 из 10 вагонов обустроят для людей в креслах колесных;

- 2 из 10 вагонов обустроят для людей в креслах колесных; Долговечность - срок эксплуатации будет на 20 лет длиннее, чем у старых моделей;

- срок эксплуатации будет на 20 лет длиннее, чем у старых моделей; Энергоэффективность - вагоны оснастят более мощными батареями и расширенными межремонтными интервалами.

К производству привлекут более 100 украинских предприятий-поставщиков оборудования.

Почему обновляют парк

В "Укрзализныце" объясняют, что пополнение состава является критическим. Устаревшие вагоны выбывают по возрасту, а часть из них уничтожает враг.

Без системной замены стране грозит обострение дефицита билетов и потеря железнодорожного сообщения для миллионов пассажиров.

Постепенный переход по заказу вагонов нового поколения начался в прошлом году из "сигнальной" партии в 5 единиц. Все закупки осуществляются на средства Государственного бюджета Украины.

В рамках государственной программы с 2021 года "Укрзализныци" удалось законтрактовать 368 пассажирских вагонов. Буквально в прошлом месяце компания подписала еще один договор на поставку 92 вагонов.

Кроме того, железнодорожная инфраструктура постоянно остается под целью врага, поэтому регулярные обновления позволяют держать логистику страны в военное время.