Спальні місця стануть довшими: "Укрзалізниця" отримає вагони нового зразка

Нові пасажирські вагони "Укрзалізниці" матимуть ширший "габарит Т", що дозволить суттєво подовжити спальні місця. Компанія підписала договір на постачання 10 таких вагонів нового покоління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
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Загалом цього року законтрактовано рекордні 102 пасажирські вагони.
Новий контракт укладено з Крюківським вагонобудівним заводом на 1 091 280 000 грн з ПДВ на 10 вагонів нового покоління до кінця 2029 року.
Завдяки "габариту Т" спальні місця у вагонах будуть суттєво довшими.
Термін служби нових вагонів буде на 20 років довшим.
2 з 10 вагонів призначені для перевезення людей у кріслах колісних.
Угоду на 10 вагонів уклали з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на суму 1 091 280 000 грн з ПДВ. Постачання має відбутися до кінця 2029 року.
Завдяки оновленим технічним параметрам вагони матимуть низку переваг для пасажирів:
До виробництва залучать понад 100 українських підприємств-постачальників обладнання.
В "Укрзалізниці" пояснюють, що поповнення складу є критичним. Застарілі вагони вибувають за віком, а частину з них нищить ворог.
Без системної заміни країні загрожує загострення дефіциту квитків та втрата залізничного сполучення для мільйонів пасажирів.
Поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління розпочався торік із "сигнальної" партії у 5 одиниць. Усі закупівлі здійснюються за кошти Державного бюджету України.
Загалом у межах державної програми з 2021 року "Укрзалізниці" вдалося законтрактувати 368 пасажирських вагонів. Буквально минулого місяця компанія підписала ще один договір на постачання 92 вагонів.
Крім того, залізнична інфраструктура постійно залишається під ціллю ворога, тому регулярні оновлення дозволяють утримувати логістику країни у воєнний час.
Нагадаємо, що на тлі системного оновлення вагонного парку компанія продовжує розширювати перелік онлайн-послуг та покращувати інфраструктуру для пасажирів.
Зокрема, поїздка з малечею стане зручнішою, адже УЗ додала нові вагони на міжнародний рейс для комфорту пасажирів під час тривалих зупинок на кордоні.
Крім того, для пасажирів на вокзалах по всій країні доступний безкоштовний Wi-Fi, лаунж та кімнати відпочинку. Зокрема, там функціонують цілодобові зони для військовослужбовців, спеціальні приміщення для матері й дитини, а на станції у Харкові відкрили унікальний спецлаунж "Харківська читальня".
Також більшість послуг та квитків доступні в цифровому форматі - фірмовий додаток "Укрзалізниці" встановили вже 7 мільйонів українців, а понад 70% усіх проїзних документів купують саме через цей онлайн-сервіс.