УЗ обновила графики движения из-за обстрелов РФ: как будут курсировать поезда с 22 января

Ночью 22 января стает актуальным обновленный график движения поездов "Укрзализныци". Более ста поездов дальнего следования и еще столько же региональных и пригородных будут отправляться по измененному расписанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Сегодня ночью набирает силу обновленный график движения "Укрзализныци". 118 поездов дальнего следования и еще более сотни региональных и пригородных уже в эти сутки будут отправляться по измененному расписанию", - сообщили в УЗ.

Обновленный график движения поезда можно узнать в приложении и на сайте "Укрзализныци", а также на информационных табло на вокзалах.

В билетах, приобретенных после 8 января, уже учтено новое время отправления и прибытия. Пассажиров, которые покупали билеты на ресурсах или в кассах иностранных перевозчиков, просят быть внимательными и сверить время на официальных каналах "Укрзализныци".

Также в компании отмечают два обновленных маршрутах: "Киев - Будапешт" и "Киев - Вена". Если вы приобрели билет на один из этих поездов, заметьте измененный график отправления:

- №9 Киев - Будапешт (09:43 вместо 11:05)

- №749 Киев - Вена (12:33 вместо 13:05).