"Укрзализныця" готовит +15% к тарифам на грузы: к чему приведет новая волна подорожания

Почему тарифы не спасают доходы УЗ

По оценке Центра транспортных стратегий, главные причины падения - война, оккупация промышленных регионов, блокировка морских портов, удары по предприятиям и инфраструктуре, а также резкий рост стоимости железнодорожной логистики.

При этом с 1 августа 2026 грузовые тарифы УЗ уже выросли на 30%. В долларовом эквиваленте они более чем в два раза превышают уровень 2021 года.

Однако ожидаемого финансового эффекта это не дало: в самой "Укрзализныце", как отмечает издание, признают, что падение объемов перевозок фактически нивелировало эффект повышения тарифов. Несмотря на это, на 2027 год уже анонсировано еще одно повышение - на 15%.

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Проблема состоит в том, что каждое последующее увеличение тарифной нагрузки делает часть производства и экспорта экономически невыгодной. Предприятия сокращают отгрузку или останавливаются, УЗ теряет грузы и доходы, а затем пытается компенсировать это новым повышением тарифов.

Сокращение грузовой базы и угроза промышленности

Больше всего грузовая база железной дороги сократилась именно за счет промышленности. Около 70-80 млн тонн потеряно из-за разрушения и оккупации предприятий на востоке и юге. Еще 90-100 млн тонн приходится на предприятия, которые остановились или существенно сократили производство из-за ударов, дорогостоящей энергии, логистики и потери рынков.

Ситуацию усугубляет блокада портов. Экспорт через западную границу стоит в 2-3 раза дороже довоенной логистики. При этом на подходах к пограничным переходам в очередях находятся более 20 тыс. вагонов, в то время как фактическая передача составляет примерно 1050-1150 вагонов в сутки.

То есть предприятия одновременно платят повышенный на 30% тариф и несут дополнительные расходы по значительно более длинным маршрутам.

В материале отмечается: военные потери самой УЗ также значительны - повреждены локомотивы, колеи, мосты и тяговые подстанции. Однако причиной этих потерь не является бизнес, поэтому перекладывать все их бремя на грузоотправителей из-за тарифов несправедливо.

Если такая политика продолжится, часть предприятий может просто не дожить до послевоенного восстановления. А значит, железная дорога потеряет именно тех клиентов, которые в будущем должны восстановить ее грузовую и доходную базу.

Государственная поддержка вместо нового повышения

Альтернативой новому повышению тарифов должны стать другие механизмы. Прежде всего - оптимизация затрат и инфраструктуры УЗ.

Отдельно предлагается полностью финансировать убыточные пригородные и пассажирские перевозки из государственного бюджета, а не за счет грузового сегмента.

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По оценке материала, только для пригородных перевозок в бюджете-2027 требуется дополнительно около 10 млрд грн сверх уже предусмотренных 16,1 млрд грн на пассажирское движение дальнего сообщения.

Еще одним ключевым решением должна стать системная международная поддержка УЗ во время войны. Речь идет о грантах, льготных кредитах и ​​донорских программах для восстановления инфраструктуры, подвижного состава и энергетической устойчивости.

Как отмечают в ЦТС, догика проста: если финансовые проблемы "Укрзализныци" вызваны войной, блокадой портов и разрушением инфраструктуры, то компенсировать их нужно за счет государственной и международной поддержки, а не новыми счетами для предприятий, которые еще продолжают работать. Иначе новое повышение тарифов не спасет УЗ, а ускорит сокращение производства, экспорта и самой грузовой базы железной дороги.