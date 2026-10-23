ua en ru
Пт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

"Деструктивная спираль". Эксперт предупредил о новых убытках из-за повышения тарифов УЗ

15:22 23.10.2026 Пт
3 мин
aimg Александр Мороз
"Деструктивная спираль". Эксперт предупредил о новых убытках из-за повышения тарифов УЗ Эксперт предупредил о новых убытках из-за повышения тарифов УЗ (фото: facebook com Ukrzaliznytsia)
Додати як бажане джерело в Google

Инициатива "Укрзализныци" закрыть финансовые проблемы новыми повышениями грузовых тарифов может дать обратный эффект.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко, комментируя повышение тарифа УЗ на 15% с 1 января 2027 года.

"Рост тарифа сокращает объемы производства и отгрузок грузоотправителей, что автоматически снижает доходы перевозчика и заставляет его снова инициировать очередной раунд индексации. Это деструктивная тарифная спираль", - пояснил Зинченко.

По его данным, в 2025 году объемы перевозок УЗ сократились на 7,8%, до 161,3 млн. тонн. В первом полугодии 2026 падение продолжилось и составило еще 6,2%. А убыток компании за первые четыре месяца 2026 достиг 9,3 млрд грн после 7,6 млрд грн за весь 2025 год.

Зинченко отмечает: около 80% расходов УЗ условно-постоянными. Речь идет о содержании путей, энергосетей, диспетчеризации и другой инфраструктуре. Когда перевозок становится меньше, эти расходы никуда не исчезают, а себестоимость каждой перевозимой тонны, напротив, растет.

Больше всего это сказывается на горно-металлургическом комплексе – ведь, в отличие от зерна или части стройматериалов, большие объемы руды и металлопродукции невозможно переориентировать на автотранспорт.

"Если себестоимость логистики выходит за предел рентабельности, ГМК просто останавливает мощности", – говорит директор GMK Center.

В качестве примера он привел Ингулецкий ГОК, который находится в простое из-за высоких затрат на логистику и электроэнергию.

По мнению Зинченко, еще одна системная проблема УЗ - кросс-субсидирование пассажирских перевозок за счет грузового сегмента. По его словам, в нынешних условиях промышленность не может продолжать финансировать социальные обязательства государства из-за завышенных грузовых тарифов. В то же время ущерб пассажирского и пригородного сообщения должен покрываться из госбюджета, а не перекладываться на экспортеров.

Параллельно восстановлению разрушенной железнодорожной инфраструктуры и локомотивного хозяйства Зинченко предлагает создать фонд поддержки железнодорожной инфраструктуры - международную платформу для привлечения грантового финансирования.

"Именно гранты, а не новые коммерческие кредиты могли бы снизить финансовое давление на УЗ и позволить ввести мораторий на повышение грузовых тарифов по меньшей мере до завершения военного положения", - убежден эксперт.

Отдельно в GMK Center предлагается ввести льготные тарифы для предприятий, расположенных в радиусе до 150 км от фронта. Это могут быть понижающие коэффициенты УЗ или адресное государственное субсидирование перевозок.

"Главный вопрос здесь не в юридической возможности, а в политической воле правительства поддержать предприятия востока и юга, которые одновременно работают под обстрелами, испытывают проблемы с энергоснабжением и сталкиваются с высокой стоимостью логистики", - подчеркнул Зинченко.

Как известно, "Укрзализныця" повысила тарифы на грузовые перевозки на 30%. И это несмотря на то, что ГП "Укрпромвнешэкспертиза" предупреждала, что такое повышение сократит грузовую базу "Укрзализныци" на 27 млн тонн.

Кроме того, это повышение приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, повлечет потерю 2,4 млрд долларов экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.

Ранее сообщалось, что Объединение предприятий "Укрметаллургпром", представляющее интересы горно-металлургического комплекса Украины, также обратилось к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом отменить решение о повышении с 1 августа 2026 года тарифов УЗ на грузовые железнодорожные перевозки на 30%.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця
Новости
Украина и Россия провели новый обмен пленными - впервые за два месяца
Украина и Россия провели новый обмен пленными - впервые за два месяца
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко