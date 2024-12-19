"Укрзализныця" добавила еще один поезд на Рождество и Новый год: когда и куда

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на период рождественско-новогодних праздников. Речь идет об экспрессе из Киева во Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Поезд №777/778, сообщением Киев-Львов, будет курсировать 24, 25 и 27 декабря 2024 года. А также, 2 и 8 января 2025 года. В частности, поезд будет отправляться из Киева в 06:51 и прибывать во Львов в 20:10.
В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 14:10 и прибывать в Киев в 20:10. Отмечается, что на маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.
Билеты на дополнительный экспресс уже можно приобрести онлайн: в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте или в чат-ботах. А также, офлайн - в кассах вокзалов.
Ранее мы писали о еще 6 дополнительных поездах на Рождественские и Новогодние праздники. "Укрзализныця" В частности, 6 рейсов из Киева и 1 - из Одессы во Львов.
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21 декабря в 15:30 с первого пути Сырецкого парка отправится праздничный фирменный "Полярный экспресс". Поезда будут курсировать в декабре 2024 года, январе и 1, 2 февраля нового 2025 года. Билеты можно будет приобрести в билетных кассах или чат-ботах "Укрзализныци". Отмечается, что продажа билетов в чат-ботах стартует за 20 дней до даты поездки.