"Укрзализныця" добавила 6 дополнительных поездов на Рождественские и Новогодние праздники

"Делаем все возможное, чтобы вы могли безопасно и удобно добраться до родных, чтобы наши защитники вернулись в теплые объятия своих близких, а дети могли насладиться беззаботными каникулами", - отметили в компании.

Там опубликовали следующий график отправления поездов:

поезд №159/160 Киев - Трускавец. Отправление из Киева и Трускавца: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года.

поезд №291/292 Киев - Львов. Отправление из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 3, 4, 5 января 2025 года.

поезд №168/167 Одесса - Львов. Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 года и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.

поезд №265/266 Киев - Одесса. Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 5 и 12 января 2025 года.

поезд №249/250 Киев - Черновцы. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

поезд №235/236 Киев - Ужгород. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

Также там напомнили, что билеты можно приобрести через мобильное приложение, на сайте или в билетных кассах.