"Укрзализныця" добавила 6 дополнительных поездов на Рождественские и Новогодние праздники

"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных рейсов, в основном на западном направлении, в связи с грядущими праздниками. Перевозчик надеется, что украинцы доберутся до близких на праздники как можно быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Делаем все возможное, чтобы вы могли безопасно и удобно добраться до родных, чтобы наши защитники вернулись в теплые объятия своих близких, а дети могли насладиться беззаботными каникулами", - отметили в компании.
Там опубликовали следующий график отправления поездов:
Также там напомнили, что билеты можно приобрести через мобильное приложение, на сайте или в билетных кассах.
Напомним, что 15 декабря на "Укрзализныце" стартовал новый график железнодорожного движения на 2024-2025 годы. Изменения касаются не только поездов, курсирующих по территории страны, но и международных. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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