"Укрзалізниця" додала 6 додаткових поїздів на Різдвяні та Новорічні свята

"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових рейсів, в основному на західному напрямку, у зв’язку з прийдешніми святами. Перевізник сподівається, що українці дістануться близьких на свята якнайшвидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізниці".
"Робимо все можливе, щоб ви могли безпечно та зручно дістатися до рідних, щоб наші захисники повернулися в теплі обійми своїх близьких, а діти могли насолодитися безтурботними канікулами", - зазначили у компанії.
Там опублікували наступний графік відправлення поїздів:
Також там нагадали, що квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.
Нагадаємо, що 15 грудня на "Укрзалізниці" стартував новий графік залізничного руху на 2024-2025 роки. Зміни стосуються не лише поїздів, що курсують територією країни, але й міжнародних. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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