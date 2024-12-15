УЗ обновила график перевозок на 2025 год: что изменится
На "Укрзализныце" стартовал новый график железнодорожного движения. Изменения коснулись не только поездов, курсирующих по территории страны, но и международных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"15 декабря - стартовал новый график железнодорожного движения на 2024-2025 годы! В международном движении начали с Варшавы!", - сообщили в компании.
Согласно новому графику:
- в 05:26 со станции "Варшава Заходня" отправился поезд до "Рава-Русской";
- до украинской станции Рава-Русская пассажиры поездом польской железной дороги PKP Intercity прибыли по графику в 13:45;
- далее состоялась пересадка по согласованному графику на дизель-поезд украинского производства ДПКр-3, который следует во Львов и Черновцы.
На украинском участке маршрута поезд также проходит через станции Тернополь, Чертков, Залещики.
Назначение второй пары поездов №765/766 - 865/866 на маршруте "Варшава Рава-Русская - Львов - Черновцы" в новом графике значительно увеличивает количество мест в железнодорожном сообщении с польской столицей.
"Обеспечение движения на польском участке маршрута поездами PKP Intercity повышает уровень комфорта для пассажиров", - добавили в УЗ.
В то же время изменения дошли и до сообщения со столицей Австрии:
- в 10:42 из Вены в Чоп отправился поезд №143Д. Для увеличения количества мест в его составе добавлен один вагон, что обеспечивает +70% мест.
Также сообщение "Киев - Вена - Киев" с пересадкой в "Чопе" станет на 3 часа быстрее.
- Со станции Чоп пассажиры, следующие в Киев, осуществляют пересадку на ночной поезд №27/28 "Чоп - Киев".
- Он отправляется из пересадочного хаба в "Чопе" в 22:38 и прибывает в столицу Украины в 10:01.
Билеты на обновленные рейсы доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.
Напомним, на днях "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд №9/10 "Киев - Будапешт".
Кроме того, "Укрзализныця" запустила новый ночной поезд из Киева в Каменец-Подольский. Заметим, что он будет курсировать ежедневно, начиная с 15 декабря.
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