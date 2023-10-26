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Между Польшей и Украиной готовят новое железнодорожное сообщение: детали

Четверг 26 октября 2023 13:12
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Между Польшей и Украиной готовят новое железнодорожное сообщение: детали Фото: Украинцы на станции Перемышль в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше планируют запустить пассажирский поезд от Перемышля до украинской станции Нижанковичи. Ремонт линии завершили год назад.

Новое сообщение до сих пор не открыли из-за формальных и организационных препятствий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

От Перемышля до приграничного города Мальховице идет железнодорожная линия, которая продолжается в Украине. В феврале 2022 года железнодорожники Польши и Украины начали восстанавливать маршрут, который не использовался десятилетиями. Железнодорожную инфраструктуру восстановили, включая пассажирские остановки, но сообщение до сих пор не запустили.

Действующий маршрут в Перемышль обслуживает польская компания Polregio. Организатором предстоящих перевозок должен быть маршалок Подкарпатского воеводства, там не обнародовали даже ориентировочную дату запуска сообщения, пишет профильное издание rynek-kolejowy.pl.

Отмечается, что запустить сообщение от польского Мальховице до Нижанковичей мешают формальные и организационные препятствия. Дата начала курсирования поездов зависит от получения от "Укрзализныци" необходимой технической инфраструктуры для регистрации пассажиров на границе.

К пограничной платформе в Мальховице до сих пор нет подъездных путей. Также продолжаются официально-юридические договоренности, чтобы подвижной состав польского перевозчика мог работать на путях "УЗ".

Польские чиновники сообщают о новом препятствии – не нашлась страховая компания, которая согласилась бы застраховать транспортную деятельность польского перевозчика Polregio на территории Украины из-за продолжающихся военных действий. Местные власти говорят, что пока невозможно указать дату открытия нового сообщения – в этом году поезда вряд ли появятся в новом расписании.

С 15 октября между Украиной и Польшей работает новый железнодорожный маршрут с пересадкой на станции Рава-Русская. Мы писали, сколько стоят билеты на новый поезд в Польшу. Из Львова в Варшаву можно доехать через 9 часов.

Пассажирам следует знать, что с 26 июля "Укрзализныця" продает билеты на популярные международные поезда только онлайн. Вернуть билеты на рейсы дальнего сообщения польского направления можно только через кассы.

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