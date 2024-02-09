УЗ запускает новый рейс между Харьковом и Днепром: маршрут
"Укрзализныця" запускает новый поезд под номером 295/296, который будет курсировать между Днепром и Харьковом и предоставит ночную альтернативу поездке между двумя городами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Поезд будет отправляться из Харькова по четным числам в 23:40 и прибывать в Днепр в 05:05 утра следующего дня. В обратном направлении, из Днепра, поезд будет отправляться по нечетным числам также в 23:40 и прибывать в Харьков в 05:05.
Остановки предусмотрены на станциях:
- Мерефа;
- Лихачево;
- Лозовая;
- Павлоград;
- Синельниково-2.
В составе поезда будут вагоны категории плацкарт, купе и люкс.
Первый рейс состоится 2 марта из Харькова и 3 марта - из Днепра.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в расписании "Укрзализныця" на 2024 год предусмотрено 14 новых рейсов, из них 3 - международных. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.
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