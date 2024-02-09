ua en ru
Пт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УЗ запускает новый рейс между Харьковом и Днепром: маршрут

Пятница 09 февраля 2024 14:25
UA EN RU
УЗ запускает новый рейс между Харьковом и Днепром: маршрут Фото: УЗ запускает новый рейс между Харьковом и Днепром (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" запускает новый поезд под номером 295/296, который будет курсировать между Днепром и Харьковом и предоставит ночную альтернативу поездке между двумя городами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Поезд будет отправляться из Харькова по четным числам в 23:40 и прибывать в Днепр в 05:05 утра следующего дня. В обратном направлении, из Днепра, поезд будет отправляться по нечетным числам также в 23:40 и прибывать в Харьков в 05:05.

Остановки предусмотрены на станциях:

  • Мерефа;
  • Лихачево;
  • Лозовая;
  • Павлоград;
  • Синельниково-2.

В составе поезда будут вагоны категории плацкарт, купе и люкс.

Первый рейс состоится 2 марта из Харькова и 3 марта - из Днепра.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в расписании "Укрзализныця" на 2024 год предусмотрено 14 новых рейсов, из них 3 - международных. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить