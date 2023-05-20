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В "Укрзализныце" напомнили украинцам как лучше добраться до Польши

Новина українською →
Украина, Суббота 20 мая 2023 13:05
В "Укрзализныце" напомнили украинцам как лучше добраться до Польши Фото: в "Укрзализныце" напомнили украинцам как лучше добраться до Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" перевезла 124,6 тысяч пассажиров в Хелм и обратно. Это один из самых популярных маршрутов в Польшу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

В компании напомнили, что добраться до Хелма можно следующими рейсами:

  • №93/94 Харьков – Хелм (через Киев). Отправка поезда из Харькова – в 14:07, прибытие в Хелм – в 12:14;
  • №23/24 Киев – Хелм. Поезд отправляется из Киева в 22:30 и прибывает в Хелм в 12:14.

А вот поезд №19/20 Киев – Хелм был предназначен для того, чтобы расширить возможности украинцев удобно добираться до Варшавы. Он отправляется из Киева в 18:14 и прибывает в Хелм в 05:00.

"Пассажиры, которые планируют дальше двигаться в Варшаву, могут отдыхать в вагонах до 06:30 утра, а после удобно пересесть на польский поезд ИС21010, который отправляется в 07:00 и прибывает в Варшаву в 10:12", - сказано в сообщении .

"Укрзализныця" напомнила, что билеты на все рейсы доступны для приобретения в приложении, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов. А вот билеты на польский поезд, которым пассажиры рейса №19/20 будут добираться до Варшавы, можно приобрести либо заранее онлайн в приложении польской железной дороги или прямо на месте – у перронного кассира. Рассчитаться за билет можно либо наличными (в злотых), либо картой любого банка.

Ранее мы писали, что АО "Укрзализныця"возобновило транзит украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт через территорию Польши, приостановленный 15 апреля.

Также сообщалось, что с 24 апреля "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена-Чоп-Вена. Он позволит удобнее возвращаться из Австрии и Венгрии в Украину.

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