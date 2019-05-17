"Укртранснафта" відновить транзит нафти 20 травня

АТ "Укртранснафта" відновить транзит російської нафти в країни Європейського Союзу в стандартному режимі 20 травня. Про це повідомила прес-служба компанії.

В "Укртранснафті" уточнили, що процес відновлення транзиту нафти в Європу здійснюється у відповідності з узгодженим усіма операторами "Дружби" графіком.

Відповідно до запланованих заходів, європейські нафтотранспортні компанії до 20 травня проводитимуть підготовчі заходи щодо відновлення транзиту, пов'язані з прийомом нафти з підвищеним вмістом хлорорганіки у власні резервуарні парки.

"У зв'язку з необхідністю європейської сторони додаткового часу на підготовчу роботу, "Укртранснафта" сьогодні, 17 травня, тимчасово призупинила транзит. Таким чином, згідно з графіком, забезпечення транзиту російської нафти по українській території буде відбуватися в стандартному режимі з 20 травня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Білорусь призупинила транзит нафти в Україну через відсутність вільних резервуарів в Україні для відкачування брудної російської нафти, яка перебуває у трубопроводі.

РБК-Україна писало, що 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищувало норму в десятки разів.