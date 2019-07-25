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"Укртрансгаз" тимчасово вирішив надзвичайну ситуацію на ГТС

Новини » Економіка    25.07.2019 - 12:35
"Укртрансгаз" тимчасово вирішив надзвичайну ситуацію на ГТС
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

"Укртрансгаз" отримає газ від "Нафтогазу" газ з відстрочкою платежу

НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укртрансгаз" домовилися про термінову поставку 440 млн кубометрів газу для технологічних потреб оператора ГТС загальною вартістю 2,96 млрд грн з відстрочкою платежу до 29 лютого 2020 року. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначили в прес-службі, відповідний договір очікувано буде укладений наприкінці липня.

"Таким чином вдасться тимчасово вирішити надзвичайну ситуацію, оскільки цього обсягу газу вистачить розрахунково на два місяці штатної роботи ГТС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні "Укртрансгаз" двічі запрошував постачальників взяти участь в закупівлях паливного газу за переговорною процедурою. Запрошення було надіслано більше ніж 200 трейдерам. Проте лише "Нафтогаз" погодився поставити частину необхідного обсягу газу з можливістю відтермінування платежу. Тоді "Укртрансгаз" попередив про виникнення передумов надзвичайної ситуації державного рівня.

Раніше АТ "Укртрансгаз" заявив про відсутність коштів, щоб розраховуватися за контрактами на закупівлю газу для власних виробничо-технологічних витрат через дефіцит коштів.

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