"Укртрансгаз" завершив черговий етап анбандлінгу

Юридичне відокремлення оператора ГТС - один з ключових етапів анбандлінгу

В Украине создана новая компания - ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", 100% владельцем которой является АО "Укртрансгаз". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в пресс-службе, компания создана в рамках реализации очередного этапа Дорожной карты по отделение оператора газотранспортной системы. Ее создание - один из ключевых этапов проведения анбандлинга.

Решение о создании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" было принято акционером АО "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины" 29 января 2019 года. Генеральным директором избран Павел Станчак на условиях срочного трудового контракта, отметили в пресс-службе.

"Создание ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" позволит начать юридическое обособление функции транспортировки газа сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года - вне группы "Нафтогаз". Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и продолжения транзита газа через Украину", - говорится в сообщении компании.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа от 2009 года истекает 1 января 2020 года. За это время "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлінг компании, передав газотранспортные активы новому независимому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины".

Как сообщало РБК-Украина, "Укртрансгаз" перевел в новую филиала "Оператор газохранилищ Украины" около 2 тыс. сотрудников и передал производственные подразделения, обслуживающие подземные хранилища газа на всей территории Украины.