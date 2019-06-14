"Укртрансгаз" заявив про загрозу роботі ГТС

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У компанії заявили про відсутність можливості своєчасно розраховуватися за контрактами на закупівлю газу

У ПАТ "Укртрансгаз" немає можливості своєчасно розраховуватися за контрактами на закупівлю газу для власних виробничо-технологічних витрат через дефіцит коштів, що ставить під загрозу роботу ГТС після 24 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в п'ятницю.

Повідомляється, що "компанія ініціювала переговори з кредиторами, включаючи НАК "Нафтогаз України" про реструктуризацію заборгованості".

Про ситуацію поінформовано Раду національної безпеки і оборони України. Також "Укртрансгаз" звернувся з листом про виникнення передумов надзвичайної ситуації в Держслужбу надзвичайних ситуацій України і веде переговори з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг для негайного виправлення ситуації.

Заборгованість компанії за березень-квітень перед постачальниками паливного газу становить 4,1 млрд гривень. Залишкових обсягів газу на ПТР, закуплених за попередніми договорами, достатньо для забезпечення роботи ГТС тільки до 24 червня.

У заяві компанії зазначається, що фінансову ситуацію компанії з кожним місяцем погіршують економічно необґрунтовані тимчасові тарифи для оператора ГТС, які регулятор затвердив наприкінці 2018 року і які дозволяють своєчасно розраховуватися за закупівлю газу на ПТР в обсязі до 60% від необхідного річного рівня. Другою причиною вказується проблема несанкціонованого відбору газу з газотранспортної системи, в результаті чого борг за послуги балансування учасників ринку в період з 2016 по лютий 2019 року перевищив 35 млрд грн, з яких 91% становить заборгованість облгазів.

Крім того, після переходу газового ринку України на добове балансування з 1 березня 2019 року ситуація суттєво не змінилася: оператори ГРС продовжують незаконно відбирати газ з ГТС, в тому числі для власних виробничо-технологічних витрат і не розраховуються. За період березня-квітня 2019 заборгованість операторів ГРС зросла ще на 2,5 млрд гривень.

Нагадаємо, черговий етап проекту з анбандлинга газотранспортної системи України розпочався з 1 червня.