Укрпочта с завтрашнего дня начнет выплачивать "Зимнюю єПідтримку": кто получит и как

С 4 декабря стартует выплата средств по программе "Зимняя єПідтримка", направленной на поддержку пенсионеров и людей с инвалидностью. Укрпочта обеспечит максимально удобный и доступный процесс получения этих средств для более чем 2 миллионов украинцев, которые получают социальные выплаты через ее отделения.

Кому предназначена помощь

Программа охватывает:

Пенсионеров в возрасте от 60 лет;

Людей с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через Укрпочту.

Гражданам, которые получают выплаты в банках или оформляют помощь через "Дію", необходимо будет обращаться в соответствующие учреждения.

Что нужно для получения

Не нужно заполнять никаких форм или обращаться в отделения. Почтальон доставит помощь лично или выплата будет ожидать в отделении в день получения вашей пенсии.

Срок действия программы - до конца февраля 2025 года. Даже если возникнут обстоятельства, мешающие получению средств сразу, они будут доступны позже.

Как потратить средства

Деньги по программе не выдаются наличными. Однако их можно использовать на:

Оплату коммунальных услуг;

Покупку продуктов, бытовой химии;

Пополнение мобильного телефона;

Подписку на украинские издания на 2025 год;

Заказ лекарств украинского производства.

Средства можно расходовать частями или сразу. В отделениях Укрпочты также доступна возможность перевести эти деньги на благотворительность, например, на поддержку ВСУ или помощь больницам, школам и приютам для животных.

Дополнительные возможности в "Дія"

Для граждан, оформивших программу "Зимнюю єПідтримка" в "Дія", Укрпочта предоставляет удобный способ потратить средства. Особенно это актуально для жителей сельской местности, где терминалы часто недоступны.