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Укрпочта с завтрашнего дня начнет выплачивать "Зимнюю єПідтримку": кто получит и как

Украина, Вторник 03 декабря 2024 12:12
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Укрпочта с завтрашнего дня начнет выплачивать "Зимнюю єПідтримку": кто получит и как Фото: выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью с декабря (facebook.com.ukrposhta)
Автор: Владислава Ткаченко

С 4 декабря в Украине стартует программа "Зимняя єПідтримка", направленная на помощь пенсионерам старше 60 лет и людям с инвалидностью. Выплаты будут автоматически доставляться через Укрпочту, а средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки продуктов, лекарств или благотворительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского.

С 4 декабря стартует выплата средств по программе "Зимняя єПідтримка", направленной на поддержку пенсионеров и людей с инвалидностью. Укрпочта обеспечит максимально удобный и доступный процесс получения этих средств для более чем 2 миллионов украинцев, которые получают социальные выплаты через ее отделения.

Кому предназначена помощь

Программа охватывает:

  • Пенсионеров в возрасте от 60 лет;
  • Людей с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через Укрпочту.

Гражданам, которые получают выплаты в банках или оформляют помощь через "Дію", необходимо будет обращаться в соответствующие учреждения.

Что нужно для получения

Не нужно заполнять никаких форм или обращаться в отделения. Почтальон доставит помощь лично или выплата будет ожидать в отделении в день получения вашей пенсии.

Срок действия программы - до конца февраля 2025 года. Даже если возникнут обстоятельства, мешающие получению средств сразу, они будут доступны позже.

Как потратить средства

Деньги по программе не выдаются наличными. Однако их можно использовать на:

  • Оплату коммунальных услуг;
  • Покупку продуктов, бытовой химии;
  • Пополнение мобильного телефона;
  • Подписку на украинские издания на 2025 год;
  • Заказ лекарств украинского производства.

Средства можно расходовать частями или сразу. В отделениях Укрпочты также доступна возможность перевести эти деньги на благотворительность, например, на поддержку ВСУ или помощь больницам, школам и приютам для животных.

Дополнительные возможности в "Дія"

Для граждан, оформивших программу "Зимнюю єПідтримка" в "Дія", Укрпочта предоставляет удобный способ потратить средства. Особенно это актуально для жителей сельской местности, где терминалы часто недоступны.

Напомним, что "Укрпочта" выплатит по 1 тысяче гривен так называемой "зимней поддержки" для 2 млн украинцев. Это касается тех, кто получает пенсии и социальные выплаты на почте.

Кроме того, генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил о сохранении тарифов на доставку - как минимум до конца 2024 года.

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