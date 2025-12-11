"Укрпочта" снизила цены на мелкие посылки в 24 страны: какие направления стали дешевле

Тарифы снизили на мелкие посылки

Речь идет о расширении географии услуги "Мелкий пакет PRIME". Теперь отправления по новым маршрутам будут стоить на 11-25% дешевле, в зависимости от страны. В целом услуга доступна уже в 109 странах мира.

Среди новых направлений - Ватикан, Албания, Алжир, Андорра, Армения, Монако, Черногория, Гренландия и другие государства. Ранее сниженные тарифы действовали, в частности, для США, Канады, Германии и Австралии.

Тариф "Укрпочты" на международные отправления "Мелкий пакет PRIME" (скриншот)

Выгода для предпринимателей

В "Укрпочте" отмечают, что изменения больше всего почувствуют предприниматели, которые продают небольшие товары за границу.

Например, доставка пакета до 100 г раньше стоила 7,26 доллара, а с тарифом PRIME - 5,5 доллара.

В компании отмечают, что более 90% мелких отправлений в США и ключевые страны ЕС сейчас прибывают в пределах 7-14 дней, а услуга предусматривает доставку непосредственно в почтовый ящик. Это упрощает получение заказов для покупателей и делает сервис популярным среди продавцов на международных маркетплейсах.

Все тарифы доступны на сайте компании.

"Укрпочта" напоминает, что как член Всемирного почтового союза может доставлять отправления в более 230 стран и территорий, работая через партнерскую сеть с более чем 660 тысячами отделений по всему миру.