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"Укрпочта" меняет тарифы: сколько придется платить за письма уже с октября

Фото: Отправка писем через "Укрпочту" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрпочта" объявила о повышении стоимости почтовых марок, маркированных конвертов и карточек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты".

С 1 октября 2024 года "Укрпочта" вводит новый порядок продажи почтовых марок, конвертов и карточек, которые теперь будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Это новшество обусловлено изменениями в Налоговом кодексе Украины.

В частности, стоимость пересылки внутреннего письма весом до 50 граммов (с маркой U) составит 18 грн с НДС.

Пересылка внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности массой до 50 грамм или простого письма без объявленной ценности массой от 50 до 250 граммов включительно (с марками F,M) составит 36 грн с НДС.

Изменения также касаются международных отправлений, где цена рассчитывается с учетом курса Нацбанка:

  • стоимость пересылки почтовой карточки массой до 20 граммов включая иностранные государства (марки A,G) составит 1 доллар + 20% НДС
  • стоимость пересылки неприоритетного письма массой до 50 граммов включительно иностранным государствам (с марками N,W) обойдется в 1 доллар и 50 центов + 20% НДС
  • дополнительная марка (P) будет стоить 5 долларов + 20% НДС

За маркированные конверты придется заплатить:

  • форматов C6, DL с маркой U, V – 21,6 грн.
  • форматов C6, DL с маркой F – 39,6 грн.
  • формата C5 с маркой М – 40,8 грн.

Напомним, с 30 августа "Укрпочта" прекратила принимать для пересылки отправку с наложенным платежом наличными от физических лиц-предпринимателей. РБК-Украина рассказывало, как сейчас происходят расчеты.

Также мы писали, что украинцы в прифронтовых регионах могут воспользоваться бесплатной доставкой лекарств через "Укрпочту". Услуга доступна в отдаленных и пострадавших от войны населенных пунктах, где нет аптек или необходимых медикаментов. Лекарство можно заказать с бесплатной доставкой в отделения "Укрпочты", но действует эта услуга только в нескольких регионах.

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Укрпочта