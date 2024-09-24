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"Укрпошта" змінює тарифи: скільки доведеться платити за листи вже з жовтня

Фото: Відправка листів через "Укрпошту" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрпошта" оголосила про підвищення вартості поштових марок, маркованих конвертів та карток.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрпошти".

З 1 жовтня 2024 року "Укрпошта" вводить новий порядок продажу поштових марок, конвертів та карток, які тепер будуть обкладатися податком на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%. Це нововведення зумовлене змінами в Податковому кодексі України.

Зокрема, вартість пересилання внутрішнього листа вагою до 50 грамів (з маркою U) становитиме 18 грн з ПДВ.

Пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів або простого листа без оголошеної цінності масою від 50 до 250 грамів включно (з марками F,M) становитиме 36 грн з ПДВ.

Зміни також стосуються міжнародних відправлень, де ціна розраховується з урахуванням курсу Нацбанку:

  • вартість пересилання поштової картки масою до 20 грамів включно до іноземних держав (марки A,G) становитиме 1 долар + 20% ПДВ
  • вартість пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів включно до іноземних держав (з марками N,W) обійдеться в 1 долар і 50 центів + 20% ПДВ
  • доплатна марка (P) коштуватиме 5 доларів + 20% ПДВ

За марковані конверти доведеться заплатити:

  • форматів C6, DL з маркою U, V – 21,6 грн.
  • форматів C6, DL з маркою F – 39,6 грн.
  • формату C5 з маркою М – 40,8 грн.

Нагадаємо, з 30 серпня "Укрпошта" припинила приймати для пересилання відправлення з післяплатою готівкою від фізичних осіб-підприємців. РБК-Україна розповідало, як тепер відбуваються розрахунки.

Також ми писали, що українці у прифронтових регіонах можуть скористатися безкоштовною доставкою ліків через "Укрпошту". Послуга доступна у віддалених та постраждалих від війни населених пунктах, де немає аптек або необхідних медикаментів. Ліки можна замовити з безкоштовною доставкою до відділень "Укрпошти", але діє ця послуга лише в кількох регіонах.

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