"Укрпошта" змінює тарифи: скільки доведеться платити за листи вже з жовтня

З 1 жовтня 2024 року "Укрпошта" вводить новий порядок продажу поштових марок, конвертів та карток, які тепер будуть обкладатися податком на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%. Це нововведення зумовлене змінами в Податковому кодексі України.

Зокрема, вартість пересилання внутрішнього листа вагою до 50 грамів (з маркою U) становитиме 18 грн з ПДВ.

Пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів або простого листа без оголошеної цінності масою від 50 до 250 грамів включно (з марками F,M) становитиме 36 грн з ПДВ.

Зміни також стосуються міжнародних відправлень, де ціна розраховується з урахуванням курсу Нацбанку:

вартість пересилання поштової картки масою до 20 грамів включно до іноземних держав (марки A,G) становитиме 1 долар + 20% ПДВ

вартість пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів включно до іноземних держав (з марками N,W) обійдеться в 1 долар і 50 центів + 20% ПДВ

доплатна марка (P) коштуватиме 5 доларів + 20% ПДВ

За марковані конверти доведеться заплатити: