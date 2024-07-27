Как заказать лекарства с бесплатной доставкой "Укрпочтой": важные условия
Украинцы в прифронтовых регионах могут воспользоваться бесплатной доставкой лекарств "Укрпочтой". Но есть несколько условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет.
"Украинцы могут заказывать лекарства с бесплатной доставкой в отделения "Укрпочты", - говорится в сообщении.
Не во всех регионах
В частности, проект направлен на обеспечение доступа к медикаментам в отдаленных и пострадавших от войны населенных пунктах, где нет аптек или необходимых лекарств. Поэтому действует такая услуга только в нескольких регионах, а именно:
- Донецкая;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская;
- Сумская.
Какие лекарства можно заказать и какие условия доставки
Есть несколько условий для заказа лекарств таким образом. В частности, можно заказать безрецептурные, рецептурные лекарственные средства и медикаменты, отпускаемые по программе "Доступные лекарства".
Сроки доставки - 3 дня между областными центрами (без учета дня отправки). Срок хранения в отделении 7 календарных дней.
Как заказать
Чтобы заказать лекарство с бесплатной доставкой "Укрпочтой", необходимо выполнить три шага.
Как сообщалось, "Укрпочта" повысила с 1 июля тарифы на доставку посылок. К примеру, доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь будет стоить 85 грн по сравнению с предыдущими 75 грн - до пересмотра тарифов.
Кроме того, "Укрпочта" запустила оплату тары для отправки получателем во всех отделениях.
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