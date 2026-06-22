RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

"Укрпочта" меняет работу в прифронтовых городах из-за обстрелов

22:07 22.06.2026 Пн
2 мин
Как компания пытается уберечь своих работников и транспорт?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: отделение "Укрпочты" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российские оккупанты обстреляли инфраструктуру "Укрпочты" в нескольких прифронтовых городах. Из-за опасности компания вынужденно изменила формат работы.

Об этом заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

В Сумах из-за вражеских атак получили повреждения сортировочный центр, административное здание и почтовое отделение. Сортировочный центр и отделение уже возобновили работу и обслуживают клиентов, а в админздании идет ликвидация последствий.

Враг также не перестает бить по прифронтовым городам области, в частности, по Белополью и Ворожбе. Смелянский подчеркнул, что в Белополье "Укрпочта" является единственной компанией, которая там работает вместе с коммунальщиками, полицией и ГСЧС.

"Мы понимаем свою ответственность, в том числе за безопасность людей, поэтому перевели эти населенные пункты на обслуживание передвижными отделениями, которые работают в зависимости от ситуации с безопасностью", - сообщил он.

Читайте также: "Укрпочта" предупредила об изменениях в доставке посылок в Харьков

В Никополе оккупанты начали целенаправленно "охотиться" на автомобили компании. Чтобы уберечь сотрудников и транспорт, "Укрпочта" разрабатывает новые маршруты безопасности, детали которых не разглашает.

Несмотря на постоянные угрозы, компания продолжает предоставлять все услуги жителям Никополя. Однако клиентов предупреждают о возможных временных изменениях в графике работы.

Напомним, в ночь на 8 июня вражеский дрон-камикадзе поразил логистический хаб "Укрпочты" в Харькове, в результате чего объект частично разрушен. По словам Смилянского, среди персонала пострадавших нет.

Кроме того, утром 17 мая российские беспилотники дважды нанесли удары по сортировочному терминалу "Новой почты" в Сумской области. На тот момент в терминале находилось более 13 000 отправлений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
СумыНикопольИгорь СмелянскийВойна в УкраинеУкрпочта