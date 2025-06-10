"Укрпочта" вводит новые правила для посылок с наложенным платежом: о чем речь

Как объяснили в компании, для того, чтобы придерживаться требований законодательства, они решили ввести новые лимиты на наложенный платеж.

С 1 июля вводятся новые ограничения для украинцев, которые получают деньги наличными в отделениях:

максимум можно получить 100 тысяч гривен за месяц.

максимум 10 таких выплат за месяц.

При этом лимиты на наложенные платежи для физлиц с выплатой на банковскую карту остаются неизменными: