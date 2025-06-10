"Укрпошта" запроваджує нові правила для посилок із післяплатою: про що йдеться

Як пояснили в компанії, для того, щоб дотримуватися вимог законодавства, вони вирішили запровадити нові ліміти на післяплату.

З 1 липня вводяться нові обмеження для українців, які отримують гроші готівкою у відділеннях:

максимум можна отримати 100 тисяч гривень за місяць.

максимум 10 таких виплат за місяць.

При цьому ліміти на накладені платежі для фізосіб із виплатою на банківську карту залишаються незмінними: