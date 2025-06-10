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"Укрпошта" запроваджує нові правила для посилок із післяплатою: про що йдеться

Ілюстративне фото: "Укрпошта" запровадила нові правила (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Іван Носальський

"Укрпошта" з наступного місяця запровадить ліміти на накладений платіж. Зміни торкнуться тільки отримання готівки у відділенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрпошту" в Telegram.

Як пояснили в компанії, для того, щоб дотримуватися вимог законодавства, вони вирішили запровадити нові ліміти на післяплату.

З 1 липня вводяться нові обмеження для українців, які отримують гроші готівкою у відділеннях:

  • максимум можна отримати 100 тисяч гривень за місяць.
  • максимум 10 таких виплат за місяць.

При цьому ліміти на накладені платежі для фізосіб із виплатою на банківську карту залишаються незмінними:

  • до 29 999 гривень на день;
  • до 50 операцій на день;
  • до 250 000 грн на місяць;
  • до 500 операцій на місяць.

Нові тарифи "Нової пошти"

Нагадаємо, наприкінці квітня "Нова пошта" ввела нові тарифи на міжнародну доставку.

Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною.

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