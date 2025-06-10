"Укрпошта" запроваджує нові правила для посилок із післяплатою: про що йдеться

"Укрпошта" з наступного місяця запровадить ліміти на накладений платіж. Зміни торкнуться тільки отримання готівки у відділенні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрпошту" в Telegram.
Як пояснили в компанії, для того, щоб дотримуватися вимог законодавства, вони вирішили запровадити нові ліміти на післяплату.
З 1 липня вводяться нові обмеження для українців, які отримують гроші готівкою у відділеннях:
При цьому ліміти на накладені платежі для фізосіб із виплатою на банківську карту залишаються незмінними:
Нагадаємо, наприкінці квітня "Нова пошта" ввела нові тарифи на міжнародну доставку.
Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною.
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