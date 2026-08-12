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Главная » Жизнь » Общество

"Укрпочта" упрощает правила для ряда ежедневных платежей

15:27 12.08.2026 Ср
2 мин
Изменения коснутся трех популярных услуг
aimg Валерий Ульяненко
"Укрпочта" упрощает правила для ряда ежедневных платежей Фото: "Укрпочта" не будет требовать ИНН для трех услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
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"Укрпочта" перестанет требовать РНУКПН (идентификационный код) для ряда ежедневных операций на сумму до 5 000 грн. Изменения коснутся оплаты коммуналки, мобильной связи и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Укрпочты".

В настоящее время компания дорабатывает свои IТ-системы и оформляет необходимые юридические документы. После завершения технического обновления в отделениях отменят требование предоставлять код для трех популярных услуг. В частности, РНУКПН не нужно будет предъявлять при:

  • оплате наличными средствами мобильной связи;
  • оплате жилищно-коммунальных и других услуг на сумму до 5 000 гривен (кроме платежей в бюджет);
  • пополнении банковской карты наличными на сумму до 5 000 гривен.

Помимо отмены требования для мелких платежей, почтовый оператор упростит обслуживание клиентов, совершающих несколько операций подряд.

Если человек уже прошел верификацию по РНУКПН в пределах одной корзины услуг, повторно подтверждать личность для каждой следующей операции во время этого визита больше не придется.

Почему просмотрели процедуры

"Укрпочта" отметила, что обновление правил стало результатом широкой публичной дискуссии по поводу целесообразности сбора персональных данных во время обычных расчетов.

Она началась после того, как компания сообщила клиентам об изменениях, которые должны были вводиться с 1 августа во исполнение плана мероприятий по результатам проверки Национального банка.

Изменения вызвали значительный общественный резонанс, после чего "Укрпочта" решила просмотреть процедуры.

Напомним, НБУ опроверг информацию о введении новых требований по обязательному указанию налогового номера или полного номера банковской карты в квитанциях при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Нацбанке подчеркнули, что распространенные "Укрпочтой" утверждения не отвечают требованиям действующего законодательства.

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