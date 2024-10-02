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"Укрпочта" сделала важное заявление насчет тарифов

Среда 02 октября 2024 09:50
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"Укрпочта" сделала важное заявление насчет тарифов Тарифы "Укрпочты" на доставку решили не изменять (фото: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ирина Костенко

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил о сохранении тарифов на доставку - как минимум до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Смелянского в Facebook.

Решение "Укрпочты" насчет тарифов

Гендиректор "Укрпочты" признал, что понимает "решения компаний, которые под влиянием роста расходов приняли решение об увеличении тарифов".

"Мы также рассматривали этот вопрос. Но, учитывая потенциально тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, приняли решение поддержать украинский бизнес, потребителей и военных, удерживая доступные тарифы, как внутри страны, так и для отправки за границу, для наших экспортеров", - рассказал он.

Какие нововведения планирует "Укрпочта"

Смелянский выразил надежду, что бизнесы поддержат "Укрпочту" путем "увеличения объемов".

"Это будет лучшая взаимная поддержка... Но мы понимаем, что бизнес и клиенты требуют не только доступных тарифов, но и качественной доставки. Поэтому "Укрпочта" также делает все, чтобы ускорить сроки доставки и ее качество", - отметил чиновник.

Он уточнил, что в течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, что должно уменьшить сроки доставки.

"Мы также планируем запустить новое, удобное мобильное приложение и другие приятные для клиентов нововведения. Следите за новостями и работайте с нами", - подытожил Смелянский.

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Пост Игоря Смелянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)

Оплата посылок и стоимость марок

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 30 августа "Укрпочта" прекратила принимать для пересылки отправления с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели (ФЛП).

Согласно изменениям, которые НБУ внес в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, переводы наложенных платежей могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.

Позже сообщалось, что с 1 октября 2024 года национальный оператор почтовой связи изменяет стоимость знаков почтовой оплаты - марок, маркированных конвертов и карточек.

Читайте также, как в Украине изменили правила пересылки продуктов по почте.

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Игорь Смелянский посилки Тарифы Укрпочта
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